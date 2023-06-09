Göz Bebekleri Neden Büyür? Göz Bebeklerinde Büyüme Neden Olur, Tehlikeli Mi?

Göz bebeği büyümesi normalden daha büyük olan göz bebekleri için söylenir. Göz bebekleri neden büyür, dediğimizde loş ışıkta gözlere daha çok ışık girmesi için büyüdüğünü öğreniriz. Göz bebeği neden büyür, soruna çeşitli ilaçlarında neden olabileceği yanıtını verebiliriz. Göz bebeklerinde büyüme neden olur, dediğimizde amfetamin, kokain gibi maddelerin de sebep olabileceğini öğreniriz. Göz bebeğinin büyümesi tehlikeli mi ya da göz bebeğinin büyümesi ne anlama gelir, sorularının yanıtını sizin için araştırdık.

Göz Bebekleri Neden Büyür?

Göz bebeği büyümesi ve küçülmesi gözlerin içerisinde bulunan iris tabakasına bağlıdır. Göz bebeği iris olarak bilinen gözün renkli kısmının tam merkezinde bulunan dairesel bir noktadır. İris, göze rengini veren ve gözün diyafram görevini üstlenen bir yapıdır. İrisin ortasındaki boşluğa göz bebeği ismi verilir. İrisin en önemli fonksiyonu, göze gelen ışık miktarını göz bebeğini daraltıp veya genişleterek ayarlamaktır. Bu noktanın çapının büyümesi ve küçülmesi göz bebeğinin büyümesi ve göz bebeğinin küçülmesi olarak bilinir.

Normal göz bebeği, parlak ışıkta 2,0 ila 4,0 milimetre (mm) ve karanlıkta 4,0 ila 8,0 mm arasında değişir. Karanlık bir ortama aniden geçiş yaparsanız ilk 5 ila 10 saniye arasında hiçbir şey göremezsiniz. Daha sonra iris tabakasında bulunan kaslar kasılır ve göz bebeği büyür. Bu sayede aradan geçen 10 saniye gibi bir zaman sonrasında çok daha iyi görmeye başlarsınız. İşte bu durum göz bebeği büyümesiyle alakalıdır.

Göz Bebeklerinde Büyüme Neden Olur?

Genellikle ışık duyarlılığı ile göz bebekleri büyüyüp küçülebilir. Göz bebeklerin büyümesi birçok sebebe bağlı olabilir. Bu sebepler tehlikeli de olabilir tehlikesi olmayan bir durum nedeniyle de olabilir. Bu sebepleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Heyecan anında göz bebekleri büyür.

Bir meseleye ya da bir nesneye odaklandığımızda göz bebekleri büyür.

Loş ışıkta gözlere daha çok ışık girebilmesi için göz bebekleri büyür.

Sevdiğimiz ya da âşık olduğumuz birine bakarken de göz bebekleri büyür.

Kokain ve esrar kullanımında göz bebekleri büyür.

Reçeteli ve reçetesiz ilaçların bazılarında göz bebekleri büyür. Bu ilaçları şu şekilde sıralayabiliriz: Öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları Antihistaminikler Dekonjestanlar Trisiklik antidepresanlar Hareket hastalığı ilaçları Bulantı önleyici ilaçlar Nöbet önleyici ilaçlar Parkinson hastalığı için ilaçlar Botoks ve botulinum toksini içeren diğer ilaçlar Atropin (miyopluk kontrolü ve diğer tıbbi amaçlar için kullanılır)



Göz Bebeklerinde Büyüme Tehlikeli Mi?

Gözün içerisine gelen ışıkların ölçüsünü ayarlamak için büyür ya da küçülür. Normalde göz bebeklerinin büyüklükleri eşittir. Eşitsizlik olması yani bir göz bebeğinin büyürken diğerinin aynı olması durumuna anizokori denir. Bu durum göz sağlığı açısından tehlikelidir. Bu gibi durumlar da bir doktora başvurulması oldukça önemlidir.

Anizokorinin üç farklı çeşidi vardır. En yaygın görülen anizokori çeşidi fizyolojik anizokoridir. Bazı durumlarda geçici olabilirken bazı durumlarda kalıcı olabilir. anizokori çeşitlerinden bir diğeri de mekanik anizokoridir. Mekanik anizokori için gözün daha önceden bir hasar almış olması gerekir. Patolojik anizokori ise tıbbı sebeplerden kaynaklanır. Tedavi altına alınması ile göz bebeğinin büyüklüğü farkı genellikle düzeltilebilir.