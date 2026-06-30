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Göz hastalıklarında sessiz tehlike! Bu hastalıkta belirtiler fark edilmeden ilerliyor

Kitap okurken harflerin kayması, düz çizgilerin eğri görünmesi veya yüzleri seçmede zorlanma gibi şikayetler çoğu zaman yaşlanmanın doğal bir parçası olarak görülse de, uzmanlar bu belirtilerin ciddi bir göz hastalığının erken işareti olabileceğine dikkat çekiyor.

İHA
Giriş Tarihi: 30.06.2026 12:46
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Göz hastalıklarında sessiz tehlike! Bu hastalıkta belirtiler fark edilmeden ilerliyor

Kitap okurken harflerin kayması, düz çizgilerin bozulmuş gibi görünmesi veya yüzleri seçmede zorlanma gibi şikayetlerin çoğu zaman yaşlanmanın doğal bir parçası sanıldığını belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, bu bulguların ciddi bir göz hastalığının habercisi olabileceği uyarısında bulundu.


Hastalığın başlangıçta çoğu zaman sessiz ilerlediğini belirten Sızmaz, "İlk evrede hastalar herhangi bir şikayet hissetmeyebilir. Bu nedenle hastalık çoğu zaman rutin göz muayenelerinde saptanır. İlerleyen dönemde ise cisimlerin şeklini bozuk görme, düz çizgileri kırık veya eğri görme, nesneleri olduğundan büyük ya da küçük algılama gibi belirtiler ortaya çıkar. Tedavi edilmezse merkezi görmede kalıcı kayıp gelişebilir" dedi.



"SİGARA ÖNLENEBİLİR EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜ"
Yaşa bağlı makula dejenerasyonunun (sarı nokta) en önemli risk faktörlerinin yaş, genetik yatkınlık ve sigara olduğunu ifade eden Sızmaz, "Bunlar arasında önlenebilir tek risk faktörü sigaradır. Sigaradan uzak durulması hastalığın gelişme riskini azaltmada büyük önem taşır" diye konuştu.

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"ERKEN TANIYLA GÖRME KORUNABİLİYOR"
Hastalığın kuru ve yaş tip olmak üzere iki farklı formda görüldüğünü belirten Sızmaz, "Yaş tipte göz içine uygulanan ilaç tedavileriyle görme korunabiliyor. Son yıllarda geliştirilen yeni ilaçlar sayesinde enjeksiyon aralıkları da uzadı. Kuru tipte ise antioksidan vitamin tedavileri ve düzenli takip hastalığın ilerlemesini yavaşlatabiliyor" ifadelerini kullandı.



"55 YAŞINDAN SONRA GÖZ MUAYENESİNİ İHMAL ETMEYİN"
Risk grubundaki bireylerin düzenli göz kontrollerini yaptırması gerektiğini vurgulayan Sızmaz, "Yeşil yapraklı sebzeler, omega-3 yönünden zengin balıklar ve antioksidan içeren beslenme alışkanlıkları da göz sağlığını destekler. Günümüzde erken tanı ve uygun tedavi sayesinde yaşa bağlı makula dejenerasyonu artık önlenebilir görme kaybı nedenleri arasında yer almaktadır" diye konuştu.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
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