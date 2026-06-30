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Göz hastalıklarında sessiz tehlike! Bu hastalıkta belirtiler fark edilmeden ilerliyor

Kitap okurken harflerin kayması, düz çizgilerin eğri görünmesi veya yüzleri seçmede zorlanma gibi şikayetler çoğu zaman yaşlanmanın doğal bir parçası olarak görülse de, uzmanlar bu belirtilerin ciddi bir göz hastalığının erken işareti olabileceğine dikkat çekiyor.

İHA Giriş Tarihi: 30.06.2026 12:46 PAYLAŞ ABONE OL

Kitap okurken harflerin kayması, düz çizgilerin bozulmuş gibi görünmesi veya yüzleri seçmede zorlanma gibi şikayetlerin çoğu zaman yaşlanmanın doğal bir parçası sanıldığını belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, bu bulguların ciddi bir göz hastalığının habercisi olabileceği uyarısında bulundu.



Hastalığın başlangıçta çoğu zaman sessiz ilerlediğini belirten Sızmaz, "İlk evrede hastalar herhangi bir şikayet hissetmeyebilir. Bu nedenle hastalık çoğu zaman rutin göz muayenelerinde saptanır. İlerleyen dönemde ise cisimlerin şeklini bozuk görme, düz çizgileri kırık veya eğri görme, nesneleri olduğundan büyük ya da küçük algılama gibi belirtiler ortaya çıkar. Tedavi edilmezse merkezi görmede kalıcı kayıp gelişebilir" dedi.