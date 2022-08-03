Göz kaşıntısı şikayeti ile gitti, kanser olduğunu öğrendi

Göz kaşıntısı, gözde aşırı sulanma, bazen çift görme gibi problemler yaşayan Fadimana Başkan (43), herhangi bir ağrı sızı hissetmediği için doktora gitmeyi ihmal etti. Zaman geçtikçe gözlerindeki kaşıntı, yaşarma ve çift görme, televizyona bakınca net görememe gibi şikayetleri artan ve bunun üzerine doktora başvuran Başkan, kanser olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Kör olmasına ve kanser hücrelerinin vücudun diğer bölgelerine metastaz yapmasına ramak kala doktora giden 3 çocuk annesi kadın, vücudunun herhangi bir yerinde ağrı sızı olmadığı için doktora gitme gereği duymadığını ifade etti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşan Başkan, vatandaşlara bu tür şikayetleri olduğunda geç kalmadan bir sağlık kuruluşuna başvurmaları tavsiyesinde bulundu.