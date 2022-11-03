Gözdeki bu belirtiye dikkat! Kan çanağı gözlerin altında bu hastalık yatıyormuş…



KERATİT Kornea ülseri olarak da adlandırılan keratit, korneanızın iltihaplanıp enfeksiyon kaparak gözünüzün önündeki merceğin bulanıklaşmasına ve etrafındaki alanın kızarmasına neden olmasıdır. Keratitin göze çarpan başlıca semptomlarından biri, gözünüzde yabancı bir cisim olduğu hissinin yanı sıra fotofobi ve irin akıntısıdır.

KONTAKT LENSLERİN YANLIŞ KULLANIMINA DİKKAT! Bu durum, aşırı maruz kalmaktan UV ışınlarına, diyabete, kontakt lenslerin yanlış saklanmasına veya gece boyunca kullanılmasına ve ayrıca bir dizi viral, bakteriyel ve mantar enfeksiyonuna kadar birçok şey tarafından tetiklenebilir. Keratit tipik olarak saatte bir veya iki saatte bir antibiyotik göz damlası ile tedavi edilirken, ağrılı semptomların bazılarını azaltmak için göz bebeğini genişleten ilaçlar reçete edilebilir. Bu durum tedavi edilmezse uzun süreli yara izi ve görsel hasar oluşabilir.