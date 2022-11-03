Gözdeki bu belirtiye dikkat! Kan çanağı gözlerin altında bu hastalık yatıyormuş…

Gözlerinizin kızarmasına neden olan bazı durumlar, konjonktivit gibi bir ilaç tedavisi ile tedavi edilebilir. Bununla birlikte, diğerleri kalıcı görme kaybını önlemek için tıbbi müdahale gerektirebilir. Bu nedenle bu koşulları nasıl ayırt edeceğinizi bilmek önemlidir. Gelin detaylarına birlikte bir bakalım.
KONJONKTİVİT
Konjonktivit, tipik olarak her iki gözün de kızarmasına ve ağlamasına neden olan en yaygın durumdur, ancak sadece bir gözü etkileyebilir. Konjonktivitin en belirgin semptomları tipik olarak kırmızı, kumlu ve irin üreten gözlerdir. Tüm konjonktivit vakalarının büyük çoğunluğu (yüzde 80) viraldir ve kişiden kişiye yayılır, ancak konjonktivit, bazen "pembe göz" olarak adlandırılan, gözlerinizi ovuşturmaktan kaynaklanan bakteriyel kontaminasyonla da tetiklenebilir.
GLOKOM
Glokomlar, gözün arkasında sıvı birikmesinin, gözünüzü beyninize bağlayan optik sinire baskı uyguladığı göz bozukluklarıdır. Akut Açı Kapanması Glokomu (AACG), irisiniz ve kornea arasındaki sıvı kanalının daralmasına neden olarak optik sinire zarar verir ve gözünüzün saatler veya birkaç gün içinde kızarmasına neden olur. Dikkat edilmesi gereken üç önemli ek semptom arasında baş ağrısı, mide bulantısı ve bulanık görme veya ışık kaynaklarının çevresinde halelerin görünümü yer alır. Hastalar tipik olarak puslu irisler geliştirirken, göz giderek kan çanağı haline gelir ve dokunması zorlaşır.
KERATİT
Kornea ülseri olarak da adlandırılan keratit, korneanızın iltihaplanıp enfeksiyon kaparak gözünüzün önündeki merceğin bulanıklaşmasına ve etrafındaki alanın kızarmasına neden olmasıdır. Keratitin göze çarpan başlıca semptomlarından biri, gözünüzde yabancı bir cisim olduğu hissinin yanı sıra fotofobi ve irin akıntısıdır.
KONTAKT LENSLERİN YANLIŞ KULLANIMINA DİKKAT!
Bu durum, aşırı maruz kalmaktan UV ışınlarına, diyabete, kontakt lenslerin yanlış saklanmasına veya gece boyunca kullanılmasına ve ayrıca bir dizi viral, bakteriyel ve mantar enfeksiyonuna kadar birçok şey tarafından tetiklenebilir. Keratit tipik olarak saatte bir veya iki saatte bir antibiyotik göz damlası ile tedavi edilirken, ağrılı semptomların bazılarını azaltmak için göz bebeğini genişleten ilaçlar reçete edilebilir. Bu durum tedavi edilmezse uzun süreli yara izi ve görsel hasar oluşabilir.
ALERJENLER
Bir şeye karşı küçük veya büyük bir alerjik reaksiyona sahip olmak, gözlerinizi sık sık kızarır, şişirir ve hatta bazen şişmelerine neden olur. Alerjik kırmızı göz ayrıca tipik olarak yanma, kaşıntı, his ve ayrıca hapşırma ve burun akıntısı gibi diğer alerjik reaksiyon semptomlarını içerir. Sık içki içmek veya esrarın etkisi altında olmak da kırmızı göz reaksiyonunu tetikleyebilirken, güneşe maruz kalma gibi daha uzun süreli çevresel faktörler göz dokunuza zarar verebilir.
EPİSKLERİT
Episklerit, gözün yüzey tabakasının belirli bir bölümünün kırmızılaştığı ve iltihaplandığı yaygın bir durumdur. Diğer hastalıklardan, tozdan, yorgunluktan ve sadece gözünüzü çok fazla ovmaktan kaynaklanabilir veya tetiklenebilir. Gözünüzde herhangi bir belirti olmadan kırmızı veya kırmızı bir leke belirirse, genellikle birkaç hafta içinde geçer. Görme etkilenirse veya göz akıntı üretirse, doktorunuzla konuşmalısınız.