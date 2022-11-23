Gözlerdeki bu belirti tiroid hastalığının habercisi! Önemsenmediğinde ciddi sonuçları olabilir…

Kavernöz sinüs trombozu vakalarında, enfekte bir kan pıhtısı beynin alt tarafında bir damar tıkanıklığı oluşturmaktadır. Her iki durum da tıbbi acil durumlar olarak kabul edilir.

Ancak tüm göz kapağı şişmesi vakaları acil müdahale gerektirmiyor. Şişmiş göz kapağınızın nedenine bağlı olarak, dinlenme veya bölgeye soğuk kompres uygulamak gibi basit evde tedavi yöntemleri de etkili bir rahatlama sağlayabilir.

Enfeksiyon vakaları için antibiyotikler, göz damlaları veya diğer ilaçlar garanti edilebilir. Ancak ne zaman doktorunuzu aramanız gerektiğini nasıl anlarsınız?