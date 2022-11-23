Gözlerdeki bu belirti tiroid hastalığının habercisi! Önemsenmediğinde ciddi sonuçları olabilir…

Her şeyden önce, şişmiş bir göz kapağı kendi başına bir sağlık durumu değil, daha çok başka bir şeyin belirtisidir.
Medical News Today'in açıklamasına göre, bazen göz kapağı şişkinliği kötü bir gece uykusunun, şiddetli ağlama nöbetlerinin veya makyaj ürününün gözlerin içine veya çevresine kaçmasının sonucu olabilir.
Diğer durumlarda, şişmiş bir göz kapağı, alerjik reaksiyon, tıkanmış bir yağ bezi veya tıkalı bir gözyaşı kanalı tarafından tetiklenebilir.
Ancak şişmiş bir göz kapağının farklı sağlık sorunlarını da işaret etmesi mümkün. Bu tür durumlar arasında pembe göz, zona, arpacık gelişimi veya göz kapaklarının iltihaplanmasıyla karakterize edilen bir durum olan blefarit de yer almaktadır.
ŞİŞMİŞ GÖZ KAPAKLARI NE ZAMAN SORUN TEŞKİL EDİYOR?
Merck Manual'de yayınlanan araştırmaya göre, çok sık görülmese de, şişmiş göz kapakları bazen kişinin tiroidinin yetersiz çalıştığı hastalık olan hipotiroidizme işaret etmektedir. Diğer yaygın olmayan nedenler arasında, bir tür böbrek hastalığı olan nefrotik sendrom gibi vücut şişmesi ile karakterize edilen bozukluklar yer alır.
Nadir durumlarda, orbital selülit veya kavernöz sinüs trombozu olarak bilinen iki durum göz kapağı şişmesinin nedeni olabilir. Orbital selülit durumunda, gözü barındıran kemikler enfekte olmuştur.
Kavernöz sinüs trombozu vakalarında, enfekte bir kan pıhtısı beynin alt tarafında bir damar tıkanıklığı oluşturmaktadır. Her iki durum da tıbbi acil durumlar olarak kabul edilir.
Ancak tüm göz kapağı şişmesi vakaları acil müdahale gerektirmiyor. Şişmiş göz kapağınızın nedenine bağlı olarak, dinlenme veya bölgeye soğuk kompres uygulamak gibi basit evde tedavi yöntemleri de etkili bir rahatlama sağlayabilir.
Enfeksiyon vakaları için antibiyotikler, göz damlaları veya diğer ilaçlar garanti edilebilir. Ancak ne zaman doktorunuzu aramanız gerektiğini nasıl anlarsınız?
Uzmanlar, şişlik iki gün içinde düzelmezse, doktorunuza ulaşmak isteyeceğinizi belirtiyor. Ancak, göz kapağı şişmesi şiddetli hale gelirse, ateş, göz kapağında düşüklük, ışık hassasiyeti, görme kaybı veya aşırı kızarıklık, iltihaplanma veya ısı hissi eşlik ederse en yakın acil servise gitmeniz öneriliyor.