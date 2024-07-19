Gözlerdeki bu değişime dikkat! Kalbinizdeki çürümenin sinyali...

"Göz altı torbaları hastaların yorgun, uykusuz görünmesine sebep oluyor. Göz altında şişkinlik, bazı sistemik hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Bunların içerisinde kardiyovasküler sistem ve böbrek hastalıkları olabilir. Bir sistemik hastalıkla ilgiliyse ve son zamanlarda artmışsa bu bacaklarda da özellikle bacağın alt kısmında kemik üzerinde ödem dediğimiz bir su toplanmasına da sebep olabilir. Bu durum kalp veya böbrek yetmezliğinin bir bulgusu olabilir. Sistemik bir muayene ve değerlendirme yapılması uygun olur."

Uğurbaş, göz altı torbalarından kurtulmak için birçok yöntemin bulunduğunu, cerrahi müdahale, dolgu ve mezoterapi uygulamaları ile lazer tedavisi gibi farklı seçeneklerin olduğunu ifade etti.