Gözlük seçerken bunlara dikkat! Eğer camları bu renkteyse...

Özellikle yaz aylarında hepimizin kullandığı güneş gözlüklerini yanlış seçmek, yarardan çok zarar verebiliyor. Konu hakkında konuşan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, gözlük alırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı, çeşitli uyarılarda bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 07.08.2023 10:29 PAYLAŞ ABONE OL

Farklı kullanım çeşitleriyle görmeyi kolaylaştıran gözlüklerin, göz bozuklukları tedavisinin yanı sıra, bazı durumlarda kişiye hayatı boyunca eşlik ettiği belirtildi. Bu nedenle, doğru bir gözlüğün kişinin günlük aktiviteleri sırasında en önemli yardımcılarından biri olduğu ifade edildi. Güneş gözlüklerinin de birçok faydası olduğu belirtilirken, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, güneş gözlüklerinde doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi.



"Güneş gözlüklerine ihtiyacımız var"

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için güneş gözlükleri kullanılmasını öneren Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, "Güneşin yararları olduğu kadar zararları vardır. Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınları göz kapaklarındaki derinin incelmesine ve erken yaşlanmasına neden oluyor. Yine ultraviyole ışınlarına fazla maruz kalan korneada toksisite ve lenste katarakt ortaya çıkabiliyor. Bu zararlı ışınlardan korunmak için güneş gözlüklerine ihtiyacımız var" diye konuştu.