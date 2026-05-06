Gözünüz sürekli kaşınıyorsa dikkat! Nedeni sandığınızdan farklı olabilir





"ALERJİK KONJONKTİVİT VE ENFEKSİYON AYRIMI"

Alerjik konjonktivit ile enfeksiyonların ayrımının oldukça önemli olduğunu kaydeden Opr. Dr. Zaim, "Alerjik durumlarda en belirgin şikâyet kaşıntıdır ve genellikle her iki göz birlikte etkilenir. Akıntı daha çok berrak ve suludur. Enfeksiyon kaynaklı durumlarda ise sarı-yeşil renkli yoğun akıntı, çapaklanma ve bazen göz kapaklarının birbirine yapışması görülür. Ayrıca enfeksiyonlar sıklıkla tek gözde başlayıp diğer göze geçebilir" ifadelerini kullandı.





"KLİMA KULLANIMI, KURU HAVA VE UZUN SÜRE EKRAN KARŞISINDA KALMAK ŞİKAYETLERİ ARTIRIR"

Tetikleyici unsurlara değinen Opr. Dr. Zaim, "Polen, toz ve hava kirliliği gibi faktörler göz yüzeyinde tahrişe neden olur ve bağışıklık sistemini tetikleyerek inflamasyon oluşturur. Bunun sonucunda gözlerde kızarıklık, kaşıntı ve sulanma ortaya çıkar. Ayrıca klima kullanımı, kuru hava ve uzun süre ekran karşısında kalmak da göz yüzeyini kurutarak alerjik şikâyetleri artırabilir" dedi.