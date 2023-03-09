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Grade Ne Demek? Tıpta Grade Ne Anlama Gelir, Patoloji Sonucunda Manası Nedir?

Grade ne demek, Türkçe çeviri karşılığında derece, seviye, aşama gibi anlamlara çevrilmiştir. Bu sözcük günlük yaşamda kullanılmasın yanında tıpta da kullanılan bu kelime bir kavram ve terim olarak karşımıza çıkar. Tıpta kullanım biçimi sözlük anlamıyla paralelken tıpta grade 1 ne demek, sorusu için cevabı tıp alanındaki kullanımı önemlidir. Aynı zamanda kanserde grade 2 ne demek ve patoloji sonucunda manası nedir, bunun için tıpta hangi amaçla kullanıldığına bakabiliriz.

Giriş Tarihi: 09.03.2023 12:19 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 12:19
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GRADE NE DEMEK? TIPTA GRADE NE ANLAMA GELİR, PATOLOJİ SONUCUNDA MANASI NEDİR?

Grade ne demek; Türkçe karşılığı derece, seviye, aşama, düzenleme, sınıflandırma, puanlama, rütbe gibi anlamlara gelmektedir. Tıpta bir terim ve kavram olarak kullanılan bu kavram hastalık derecelendirme ve sınıflandırma olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle tıpta grade 1 ne demek, baktığımızda hastalığın ilk aşaması olarak tanımlayabiliriz. Yine kanserde grade 2 ne demek, sorusunu da aynı bağlamda kanserin 2.aşaması olarak yanıtlandırabiliriz. Patolojide farklılaşmanın sınıflandırılması için kullanılmaktadır.

Grade Ne Demek?

Grade, İngilizce bir sözcüktür. Türkçeye en yalın haliyle seviye olarak çevrilirken aynı zamanda derece, mertebe, tabaka; cins; sınıf; meyil , not , rütbe; sınıflandırmak, tasnif etmek, derecelere ayırmak; tonları tanzim etmek; aynı seviyeye getirmek, tesviye etmek yolu kazıyarak düzeltmek; neslini ıslah etmek gibi bir çok anlamda kullanılmaktadır.

Tıpta Grade Ne Anlama Gelir?

Grade sözcüğü tıpta en yalın haliyle derece olarak kullanılmaktadır. Kanser patolojisinde, tümör dokusunun malignite derecesi ve farklılaşmasının sınıflandırılmasıdır. Örneğin, iyi, orta veya kötü derecede diferansiyasyon ya da farklılaşmamış ve andiferansiye tümörleri seviyelendirir.

Tıpta diferansiasyon'u Türkçe'ye farklılaşma olarak çevirebiliriz. Normal dokudaki hücreler oradaki görevlerine göre, kök hücreden tam olarak farklılaşmış (diferansiye olmuş) ve o işi yapabilecek kabiliyeti kazanmış hücrelerdir.

Patoloji Sonucunda Manası Nedir?

Hücrelerin bazı özelliklerine bakılarak kanserde derecelendirme yapılıyor. Patoloji raporunda hücresel ve nükleer "grade" şeklinde rapor edilmektedir. Grade I en iyi derece grade III ise en kötü derece kabul ediliyor. Grade II ise bunların arasında kalıyor.

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