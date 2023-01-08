Gribi önlüyor, bağışıklığı çelik gibi yapıyor: Hastalıklardan korunmak için bu vitamini eksik etmeyin!

Kış aylarında bolca bulunan C vitaminlerinizi zengin portakal, greyfurt, mandalina bunlar maydanoz gibi sebzelerde meyvelerde bolca bulunmaktadır. Bunların tüketimine de özen göstermemiz gerekiyor bu süreçte. Diğer bir vitamin A vitamini yine sarı ve turuncu sebzelerde meyvelerde bulunuyor, havuç gibi. Bunlar da yine antioksidan özelliği yüksek olması nedeniyle savunma mekanizmamıza katkı sağlar. D vitamini ise yine besinlerden alınabilir veya supleman olarak kullanımı sağlanabiliyor" dedi.

KIŞ AYLARINDA ÖĞLEN 15 DAKİKA GÜNEŞLENME YAPILMALI



Serkan Aslan, vücudun aktif hale gelebilmesi için güneş ışınlarına maruz kalmasının gerektiğini belirterek, "Kış aylarında güneş ışınlarının yetersiz olması, güneşlenme sürelerimizin yetersizi olması nedeniyle D vitaminde düşüş görülmekte. Öğlen saatlerinde özellikle bunu yaz mevsimi için söylemiyoruz yaz mevsimde güneş zaten dik açılarda geldiği için daha geç saatler için öneride bulunuyoruz ama kış aylarında öğlen en az 15 dakika olmak üzere güneşlenmeye yapılmalı, cilt güneşe temas etmeli. Hava kapalı ve güneş yoksa yine de UV ışınlarının belli bir oranda geçişi söz konusu. Hava kapalı olsa bile ancak doğrudan güneş ışınına maruz kalma gibi UV miktarı olmuyor. Ama yine bu da D vitamini sentezimizi arttıracaktır. Ne kadar güneş ışığını hava kapalı olması güneş ışınlarının yatay olması bu bizim güneşlenme süremizi daha fazla olmasına ihtiyaç doğruyor. Dolayısıyla onu da dikkate alarak dışarıda geçirdiğimiz bir süreyi cildimize güneşin temas ettiği süreyi ayarlamamız gerekiyor" diye konuştu.