Grip olanlar ağzına bile sürmesin! Hastalığın şiddetini artırıyor, iyileşmeyi geciktiriyor...

Soğuk algınlığı, vücudunuzu halsiz düşüren, iştahınızı yok eden kötü rahatsızlıklardan biri oluyor. Hastayken iyi geleceğini düşünüp yediğimiz besinler sizi iyileştirmek yerine daha da kötü bir duruma düşürebilir. Peki hangi besinler tüketilmeli, hangileri tüketilmemeli? Şimdi bahsedeceğimiz ürünler doğal olsa da tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

ÇİLEK

Muhtemelen bu süper yiyeceğin soğuk algınlığınız olduğunda harika olduğunu düşünüyorsunuz, ama tam tersi. Çilekler, burun ve sinüslerinize hoş olmayan rahatsızlıklar getiren, tıkanıklık kabusu olabilen yüksek histamin salgılayıcılardır. Bu nedenle soğuk algınlığı yaşadığınız süre boyunca çilekten uzak durmak çok daha yararlı olacaktır.