Grip olanlar ağzına bile sürmesin! Hastalığın şiddetini artırıyor, iyileşmeyi geciktiriyor...

Soğuk algınlığı, vücudunuzu halsiz düşüren, iştahınızı yok eden kötü rahatsızlıklardan biri oluyor. Hastayken iyi geleceğini düşünüp yediğimiz besinler sizi iyileştirmek yerine daha da kötü bir duruma düşürebilir. Peki hangi besinler tüketilmeli, hangileri tüketilmemeli? Şimdi bahsedeceğimiz ürünler doğal olsa da tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.
ÇİLEK
Muhtemelen bu süper yiyeceğin soğuk algınlığınız olduğunda harika olduğunu düşünüyorsunuz, ama tam tersi. Çilekler, burun ve sinüslerinize hoş olmayan rahatsızlıklar getiren, tıkanıklık kabusu olabilen yüksek histamin salgılayıcılardır. Bu nedenle soğuk algınlığı yaşadığınız süre boyunca çilekten uzak durmak çok daha yararlı olacaktır.
TATLILAR
Tatlı şeylerde bol miktarda şeker bulunur, bu da hasta olduğunuzda ihtiyacınız olan son şeydir. Şeker yemek, bağışıklık sisteminizi ve beyaz kan hücrelerinizin sizi hasta eden mikroplarla savaşma yeteneğini geçici olarak baskılayabilir. Bu nedenle, semptomlarınızı daha da kötüleştirmek istemiyorsanız, şeker isteğinizi kontrol altında tutmaya çalışmalısınız.
İŞLENMİŞ GIDALAR
Tüm işlenmiş gıdalar sağlıksız veya kötü bir seçim değildir, ancak bazıları yüksek düzeyde tuz, şeker ve yağ içerebilir. Ve bu bileşenler iltihaplanma için yeterli içeriğe sahiptir ve vücudunuzun iyileşme sürecini geciktirebilir. Bunu akılda tutarak, tuzlu atıştırmalıklar, kahvaltılık gevrekler, pastırma veya sosisler, en azından kendinizi daha iyi hissedene kadar uzak bir anı olarak kalmalıdır.
TURŞU
Birçok yemeğin yanında lezzetlidirler, ancak hastaysanız onlardan kaçınmaya çalışın. Bu yiyecekler, boğaz ağrısının iltihaplanmasını artırabilecek bileşenler olan sirke ve tuz içerir.
ÇITIR YİYECEKLER
Öksürük veya boğaz ağrınız varsa, kraker, cips, patates cipsi veya simit gibi gevrek atıştırmalıklar yemek, boğazınızda zımpara kağıdı gibi hissedebilir. Bu yiyecekler boğazı kötü şekilde tahriş edebilir, bu da acınızı daha kötü hale getirmek anlamına gelir.
GRİBE İYİ GELEN YİYECEKLER
TAVUK ÇORBASI
Tavuk çorbası, nesiller boyu hastalıkların vazgeçilmezi olmuştur ve bunun iyi bir nedeni vardır. Bir hastalıktan kurtulurken vücudunuzun daha büyük miktarlarda ihtiyaç duyabileceği besinler olan, yemesi kolay bir vitamin, mineral, kalori ve protein kaynağıdır. Gripken mutlaka bu çorbayı tüketmeye özen gösterin.
ZENCEFİL ÇAYI
Zencefil gıdalarda, bitkisel ilaçlarda ve evde çare olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu çay mide bulantısı ve soğuk algınlığına oldukça iyi gelir.
KAKULE
Öksürük ve soğuk algınlığına karşı birebir etkilidir. Ağız ve boğaz yangılarına da iyi gelir. Yüksek ateşi düşürme konusunda da etkilidir. Kakuleyi çay olarak demleyerek tüketebilirsiniz. Ancak baharatlara karşı herhangi bir alerjiniz var ise mutlaka tüketmeden önce doktorunuza danışmalısınız.
PAÇA ÇORBASI
Paça çorbası, bağışıklığınızı destekleyen fermente gıda içeren bir çorbadır. Antibakteriyel etkisi sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korumaya yardımcı olur. Boğaz ağrısını azaltır ve ateş oluşumunun önüne geçer. İçerdiği Omega-3 sayesinde uykuyu düzenlemeye yardımcı olacağı için grip dönemi iyi bir uyku uyumanızı sağlar.
KEKİK ÇAYI
Balgan söktürücüdür. Bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıklarını iyileştirmeye yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
ACI BİBER
Acı biberde kapsaisin adı verilen , belirtilerinizi hafifletebilecek bir bileşen vardır. Bu, bir dekonjestan ve balgam söktürücü gibi çalışır, yani mukusu parçalayabilir ve öksürüğü ve tıkalı bir burnu rahatlatabilir.