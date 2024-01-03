Grip salgınından korunmanın yolları! Uzmanlar yapılması gerekenleri anlattı...

ADAÇAYI, IHLAMUR VE ZENCEFİL Fitoterapist Dr. Muammer Yıldız: Grip salgınına karşı doğal korunma yöntemleri, vücudu güçlendirmek ve bağışıklık sistemini desteklemek açısından oldukça önemli. Hastalık ciddi bir boyuta ulaşmadığı durumda evde doğal yöntemlerle tedavi vücut direnci ve bağışıklık için büyük önem arz ediyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve besleyici bir yeme alışkanlığı gerekiyor. Sebze, meyve, kuru yemişler, balık gibi besinlerin düzenli olarak tüketilmesi, vücudun direncini artırıyor. Aynı zamanda adaçayı, ıhlamur, zencefil gibi bitki çaylarının düzenli olarak içilmesi, antioksidanlar ve vitaminlerle vücudu destekliyor ve aynı zamanda üst solunum yolu enfeksiyonlarında boğaz bölgesinde rahatlama yapıyor.







'MESAFEMİZİ KORUYALIM'



Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker: Bağışıklık sistemimiz farklı kimyasal etkenler, çevresel faktörler, hava kirliliği gibi nedenlerle bu sene daha düşük görülüyor. Bu nedenle de gerçekten sağlıklı kişilerde dahi uzun süren ve ağrılı semptomlar görüyoruz. Özellikle bu dönemde geçtiğimiz pandemi döneminden bağımsız bir şekilde, normal dönemde gördüğümüz mevsimsel influenza, rinovirüs ya da RSV dediğimiz diğer solunum yolu enfeksiyonu etkenleri ve virüsler zaten ön planda. Bunlardan korunmak için ek alınabilecek tedbirler mevcut. Özellikle soğuk havalarda bile olsa, bulunduğumuz ortamları havalandırmamız, mümkün olduğunca güneş maruziyetimizi artırmamız, kalabalık ortamlarda, gerekirse maske, maske kullanamıyorsak bile hasta olan kişilerle mesafemizi korumamız güzel çözümler olabilir. Kalorisi yüksek gıdalar yerine meyve-sebze tüketimi, özellikle süt ve süt ürünleri tüketimi, C vitamini içerikli destek, takviyeler de olabilir ama bunları limon, mandalina, portakal gibi meyvelerden almak da önemli.