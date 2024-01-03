Grip salgınından korunmanın yolları! Uzmanlar yapılması gerekenleri anlattı...

Son günlerde influenza ve grip vakalarında ciddi artış yaşanıyor. Hastanelerin acil servislerine gelenlerin büyük bölümünü gribal enfeksiyon şikâyeti olan hastalar oluşturuyor. Uzmanlar grip salgınının mevsimsel olarak zirve yaptığı bir dönemden geçildiğini belirterek salgından korunma yöntemlerini anlattı.
EL HİJYENİ ÇOK ÖNEMLİ
KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Gribal ve viral enfeksiyonların en sık görüldüğü aylara girdik. Kreşlerde, anaokullarında, okullarda çocuklar arasında çok kolay bulaşıyor. Gribal semptom yaşayan çocuklar en az bir hafta okula gönderilmemeli. Özellikle ileri yaşlı, kronik hastalığı olanlar, bebekler çok iyi korunmalı. En iyi korunma yöntemi semptomu olan kişilerin bir hafta süreyle evde istirahat etmesi gerekiyor. Fakat hasta kişilerin dışarıda olması gerekiyorsa maske kullanması ve kendini izole etmesi gerekir. El hijyenine çok dikkat edilmeli. Özellikle hastalık belirtisi olan kişilere temas etmemek gerekiyor. C vitamini desteği alınmasını tavsiye ediyorum.
EGZERSİZ DİRENCİ ARTIRIYOR
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan: Dengeli beslenme ve yeterli uyku çok önemli. Hastalık belirtisi olanlar istirahat edip bol sıvı tüketmeli. Özellikle mevsim sebze ve meyveleri, içerisindeki yüksek orandaki vitamin ve antioksidanlardan dolayı bol bol tüketmeliyiz. Düzenli egzersiz, yeterli uyku ve stresi yönetmek bağışıklık sistemini güçlendirir. Sağlıklı bir yaşam tarzı, enfeksiyonlara karşı direncinizi artırır. Hastalık sonrası öksürük uzun süre devam edebiliyor. Sıvı tüketimi ve pastil kullanımı ile öksürük semptomlarını baskılayabiliriz.
TAZE MEYVE TÜKETİN
Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş: Çocuklarda görülen viral enfeksiyonlar, çok hızlı şekilde zatürreye dönüşebiliyor. Bu nedenle hastanelerin yataklı servislerinde bir yoğunluk var. Başvuruların yüzde 80'i influenza kaynaklı. Bağışıklığın güçlendirilmesi önem taşıyor. Taze meyve ve sebze tüketilmesini, uyku düzenine dikkat edilmesini öneriyorum.
ADAÇAYI, IHLAMUR VE ZENCEFİL
Fitoterapist Dr. Muammer Yıldız: Grip salgınına karşı doğal korunma yöntemleri, vücudu güçlendirmek ve bağışıklık sistemini desteklemek açısından oldukça önemli. Hastalık ciddi bir boyuta ulaşmadığı durumda evde doğal yöntemlerle tedavi vücut direnci ve bağışıklık için büyük önem arz ediyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve besleyici bir yeme alışkanlığı gerekiyor. Sebze, meyve, kuru yemişler, balık gibi besinlerin düzenli olarak tüketilmesi, vücudun direncini artırıyor. Aynı zamanda adaçayı, ıhlamur, zencefil gibi bitki çaylarının düzenli olarak içilmesi, antioksidanlar ve vitaminlerle vücudu destekliyor ve aynı zamanda üst solunum yolu enfeksiyonlarında boğaz bölgesinde rahatlama yapıyor.
'MESAFEMİZİ KORUYALIM'
Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker: Bağışıklık sistemimiz farklı kimyasal etkenler, çevresel faktörler, hava kirliliği gibi nedenlerle bu sene daha düşük görülüyor. Bu nedenle de gerçekten sağlıklı kişilerde dahi uzun süren ve ağrılı semptomlar görüyoruz. Özellikle bu dönemde geçtiğimiz pandemi döneminden bağımsız bir şekilde, normal dönemde gördüğümüz mevsimsel influenza, rinovirüs ya da RSV dediğimiz diğer solunum yolu enfeksiyonu etkenleri ve virüsler zaten ön planda. Bunlardan korunmak için ek alınabilecek tedbirler mevcut. Özellikle soğuk havalarda bile olsa, bulunduğumuz ortamları havalandırmamız, mümkün olduğunca güneş maruziyetimizi artırmamız, kalabalık ortamlarda, gerekirse maske, maske kullanamıyorsak bile hasta olan kişilerle mesafemizi korumamız güzel çözümler olabilir. Kalorisi yüksek gıdalar yerine meyve-sebze tüketimi, özellikle süt ve süt ürünleri tüketimi, C vitamini içerikli destek, takviyeler de olabilir ama bunları limon, mandalina, portakal gibi meyvelerden almak da önemli.
MUTLAKA MASKE TAKIN
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Yenal Karakoç: Toplu ortamlarda temasların azaltılması, ev, okul, işyerlerinin düzenli havalandırılmasını, özellikle su ve sıvı tüketiminin artırılmasını öneriyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar daha dikkatli olmalı. Toplu halde bulunulan kapalı ortamlarda maske takılmalı.