Grip vakaları arttı! Uzman uyardı: "Çevrenize yaymayın"

Virüs kaynaklı üst solunum yolu enfeksiyonlarda bir artış olduğunu açıklayan Uzm. Dr. Uğur Sezgin, "Bu artış şehrimize özel değil, mevsim itibariyle ülkemizde dünyada da görülen bir artıştır. Bu anlamda 2023 yılı Ocak ayı ilk 15 gün verileriyle 2024 yılının aynı dönem verileri kıyaslandığında, solunum yolu enfeksiyonu kaynaklı acil servis başvurularında yaklaşık yüzde 13'lük bir artış olduğunu görüyoruz. Bu mevsim şartları nedeniyle beklenen bir sonuç olduğu için bu tabloda endişe edilecek bir durum olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim" diye konuştu.





"BASİT TEDBİRLE AŞABİLECEĞİMİZ BİR HASTALIĞI KONTROL ALTINDA TUTMALI VE ÇEVREMİZE YAYMAMALIYIZ"

En sık grip vakalarının görüldüğünü belirten Sezgin, "Başvuru içeriklerine baktığımızda en sık grip yani influenza vakalarının olduğunu görüyoruz. Bu kısmi artışın yatak doluluk oranlarımızı etkileyen bir tablo oluşturmadığını da ifade etmek istiyorum. Ocak ayı itibarıyla il genelinde hastanelerde servis yatağı doluluk oranımız ortalama yüzde 70 oranında. Yoğun bakım oranlarımız da buna yakın bir seyir içinde. Ancak bu tablo hiçbirimizi rahatlatmamalı. Kovid günlerinde toplum olarak bu rahatlığın bedelini acı şekilde ödediğimizi, pek çok sıkıntı yaşadığımızı unutmamalıyız. Basit tedbirle aşabileceğimiz bir hastalığı kontrol altında tutmalı ve çevremize yaymamalıyız" şeklinde konuştu.





ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Gripten korunmak için alınması gereken önlemler hakkında bilgi veren Sezgin, şunları söyledi:

"Öncelikle enfeksiyon taşıyan veya belirtisi olan bir kişi ile aynı ortamdaysak kendimizi riskten korumalıyız. Bizde enfeksiyon varsa başkalarıyla aynı ortamda maske takmalıyız. Eğer soğuk algınlığı nezle kaynaklı şikayetlerle karşılaşmışsak ve şikayetler uzun süre devam ediyorsa aile hekimimize başvurmayı ihmal etmemeliyiz. Ayrıca kronik hastalığı olanlar, hamileler, 65 yaş üstü büyüklerimiz ve 2 yaşının altındaki yavrularımızı korumak için büyük özen göstermeli, onların hastalıktan güçlü bir şekilde etkileneceğini unutmayarak, gerekli durumlarda gecikmeden sağlık tesislerimize başvurularını sağlamalıyız. Hijyen, bol sıvı tüketimi ve sağlıklı beslenmeye özen gösterme konularının üzerinden biraz daha dikkatli durmalı, bağışıklık sistemini destekleyici besinler tüketmeliyiz. Biz Sağlık Müdürlüğü olarak hastanelerimizdeki süreçleri ve vaka sayılarını anlık olarak takip ediyoruz. Vatandaşlarımız da yukarıda belirttiğimiz bu basit önlemleri alarak bize destek olurlarsa, inşallah bu kışı Samsun olarak sağlıklı geçirebiliriz."