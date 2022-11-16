Grip vakaları neden yükseliyor? Bir türlü iyileşmiyorum diyenler için uzman isimden şaşırtan açıklama!

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Bengisu Ay, solunum yolu virüslerinin solunum yolu dokusuna zarar vermesi nedeniyle, bu dokunun kendini yenileme sürecinin uzun olduğunu, aslında gribin geçtiğini fakat bu süreçte vücut etkeni yense de, yarattığı hasarın tamir etme süresinin uzun olması nedeniyle etkilerinin devam ettiğini açıkladı.

Altta yatan bir solunum yolu rahatsızlığı olanları daha çok etkilediğini söyleyen Ay, astım ve KOAH gibi hastalıkları olan kişilerin geçmeyen öksürük tablosunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğinin de altını çizdi.

"TEKRAR EDEN GRİP ASLINDA FARKLI VİRÜSLER"

Genellikle enfeksiyonların birkaç haftada bir tekrar etmediğini belirten Dr. Bengisu Ay, grip diye nitelendirilen durumun, aslında alerjik durumlar olabileceğini söyledi. Aynı zamanda enfeksiyona bağlı tekrar eden grip tablosunun ise; farklı virüslerle karşılaşmaktan kaynaklandığını dile getirdi.

"TRİDEMİ DEDİĞİMİZ TABLOYU ANLAMANIN YOLU İSE…"

Aynı kişilerin birden fazla virüse aynı anda maruz kalabileceğini belirten Ay, bu hastaların daha ağır bulgular yaşayabileceğini söyledi. Tridemi adı verilen durumun ise; farklı virüslerin kişilerde enfeksiyona neden olmasıyla ilişkili belirtti ve bu virüslerin 2 veya 3 farklı virüsle bir arada bulunabileceğini de vurgu yaptı.