Grip vakaları neden yükseliyor? Bir türlü iyileşmiyorum diyenler için uzman isimden şaşırtan açıklama!

2019 yılının sonundan bu yana tüm dünyada yaşanan Covid-19 pandemi süreci ile birlikte, üst solunum yollarında yaşanan her rahatsızlığın büyük bir endişeye yol açıyor. Fakat birçok virüs türüyle karşılaştığımız bugünlerde, aslında grip olarak nitelendirilen tablonun geniş bir üst solunum yolu hastalıkları ağı olduğu söylenebilir. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Bengisu Ay ise bu grip salgını ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.
"GRİP DEDİĞİMİZ SÜRECİN BAŞLANGIÇ DÖNEMİNDEYİZ"
Havaların soğumaya başladığı dönem olan sonbahar sonu ve kış başının, solunum yolları virüslerinin de hastalık yapmaya başladığı dönemi olduğunu söyleyen Ay, bunun doğal bir süreç olduğunu, fakat 2019'dan bu yana kullandığımız maskelerin çıkmasıyla birlikte her şeyin normale döndüğünü, bununla birlikte virüsle temasımızın da arttığını belirtti. Bu nedenle yaygınlaşan görülen grip vakalarının aslında doğal süreçle ilişkili olduğunu anlattı.
Gribin genellikle solunum yolu virüslerinin neden olduğu hastalıkların genel bir tanımlaması olduğu söyleyen Ay, bu virüslerin birçok farklı türü olduğunu da dile getirdi. Örneğin; en sık sebebi olarak görülen influenza virüsleri, COVID-19 etkeni SARS CoV-2, koronavirüsler, parainfluenza, RSV ve diğer virüslerin de etken olduğuna vurgu yaptı.
"GEÇMEYEN GRİP DEDİĞİMİZ ŞEY ASLINDA…"
Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Bengisu Ay, solunum yolu virüslerinin solunum yolu dokusuna zarar vermesi nedeniyle, bu dokunun kendini yenileme sürecinin uzun olduğunu, aslında gribin geçtiğini fakat bu süreçte vücut etkeni yense de, yarattığı hasarın tamir etme süresinin uzun olması nedeniyle etkilerinin devam ettiğini açıkladı.
Altta yatan bir solunum yolu rahatsızlığı olanları daha çok etkilediğini söyleyen Ay, astım ve KOAH gibi hastalıkları olan kişilerin geçmeyen öksürük tablosunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğinin de altını çizdi.
"TEKRAR EDEN GRİP ASLINDA FARKLI VİRÜSLER"
Genellikle enfeksiyonların birkaç haftada bir tekrar etmediğini belirten Dr. Bengisu Ay, grip diye nitelendirilen durumun, aslında alerjik durumlar olabileceğini söyledi. Aynı zamanda enfeksiyona bağlı tekrar eden grip tablosunun ise; farklı virüslerle karşılaşmaktan kaynaklandığını dile getirdi.
"TRİDEMİ DEDİĞİMİZ TABLOYU ANLAMANIN YOLU İSE…"
Aynı kişilerin birden fazla virüse aynı anda maruz kalabileceğini belirten Ay, bu hastaların daha ağır bulgular yaşayabileceğini söyledi. Tridemi adı verilen durumun ise; farklı virüslerin kişilerde enfeksiyona neden olmasıyla ilişkili belirtti ve bu virüslerin 2 veya 3 farklı virüsle bir arada bulunabileceğini de vurgu yaptı.
"Influenza, parainfluenza veya RSV gibi üst solunum yolu virüslerinin şu an halk arasında dolaşan en sık etkenler" diyen Uzman Dr. Ay, 3 ayrı etkenin bulunmasının ise "tridemi" olarak adlandırılan bir süreç olduğun belirtti. Fakat bu durumun, aslında her sene bu aylarda sıklıkla karşılaşılan bir tablo olduğunu da sözlerine ekledi.
"KRONİK HASTALARI OLAN KİŞİLERDE DAHA TEHLİKELİ SONUÇLAR ORTAYA ÇIKABİLİR"
Bu virüslerin ortaya çıkardığı tablonun benzer olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Ay, öksürük, boğaz ağrısı, ateş ,kırgınlık halsizlik, yaygın kas ve eklem ağrısı tablosu oluştuğunu söyledi.
"Kronik hastalığı olan kişilerde ciddi solunum yetmezliğine kadar gidebilen zatürreye yol açabilir" diyen Ay, bu nedenle en önemlisinin, kapalı ortamlarda uzun süre kalınmaması gerektiğini, toplu alanlarda maske takmanın tercih edilebileceğini, el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini ve bu virüslere karşı aşı yaptırılması gerektiğini de en önemli korunma yöntemleri olarak sıraladı.