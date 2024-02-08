Grip ve soğuk algınlığı arasındaki farkı biliyor musunuz? Eğer ateşiniz çıkıyorsa...

Önlemeden tedaviye kadar yaygın kış hastalıklarını ayırt etmek için bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik…

BELİRTİLER

SOĞUK ALGINLIĞI

Hem soğuk algınlığı hem de grip, benzer semptomlara sahip solunum yolu hastalıklarıdır. Ancak soğuk algınlığınız varsa bu belirtiler daha az şiddetli olabilir. Profesör Helen Stokes-Lampard, "Soğuk algınlığı ve grip farklı durumlardır, ancak genellikle erken aşamalarda baş ağrısı, burun akıntısı veya boğaz ağrısı gibi aynı semptomların bazılarını paylaşırlar" diyor.

Uzmanlar, soğuk algınlığının ilk belirtisinin boğaz ağrısı şeklinde ortaya çıkabileceğini söylüyor. Buna tipik olarak burun akıntısı ve sinüslerde hafif tıkanıklık eşlik eder. Daha sonra birkaç gün sonra öksürük gelişebilir ve çocukların bu süreçte ateş yaşama olasılığı daha yüksektir. Soğuk algınlığı semptomlarını yaşamak hoş olmasa da, işe gitmek gibi normal günlük faaliyetlerinizi sürdürecek kadar iyi olduğunuzu hissedebilirsiniz.