Gripken Diş Dolgusu Yapılır Mı? Nezle ve Gripken Dişe İşlem Yaptırılır Mı?

Gripken diş dolgusu yapılır mı diyenler, bunun aslında işleme engel bir durum olmadığını anlamalıdır. Öte yandan gripliyken kanal tedavisi yapılır mı diye soranlar, nezle veya grip gibi vücut ağrılarına neden olan hastalıkların diş ağrısını da tetikleyebileceğini unutmamalıdır. Bu da iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir. Bir diğer merak edilen ise gripken implant yapılır mı sorusudur. Grip veya nezle olmak diş ağrılarını artırır mı?

Gripken Diş Dolgusu Yapılır mı?

Halsizliğe, yüksek ateşe, kas ve eklem ağrılarına yol açan grip, kişiler için istirahat gerektiren bir hastalıktır. Tüm vücuda yayılan ağrılar ve güçsüzlük hissi, çene ve dişlere de vurabilir. Ek olarak, boğaz ağrısı ve öksürük şeklinde ortaya çıkan belirtileri hastanın ağzını açamamasına, yemek yiyememesine, sesinin kısılmasına ve hatta konuşamamasına bile neden olabilir. Sürekli öksürmek de hasta için zorlayıcı bir durumdur. Tüm bunlar, kişinin diş dolgusu yaptırmasına engel olabilecek olumsuz etkenlerdir. Temel olarak gripken diş doktoruna gitmekte bir sakınca yoktur, ancak bu gibi durumlar söz konusu ise uzman doktorun rahat bir biçimde çalışması zorlaşır. Ayrıca eğer grip ağır geçiyorsa, hasta için tedavi süreci daha sancılı olabilir. Çünkü bu dönemde diş etleri, çene kemiği ve dişler daha da hassaslaşır.

Gripliyken Kanal Tedavisi Yapılır mı?

Gripken diş çektirmeye, implant veya kanal tedavisi yaptırmaya engel bir durum yoktur. Ancak böyle bir dönemde hastanın ağrıları daha fazla artabilir. Çünkü gripken diş etleri zayıflar, çene ve dişler ağrıya meyilli olur. Üstelik dişler çürümeye daha yatkın bir hale gelir. Bu yüzden uzmanlar, gripken ağız bakımına ekstra özen gösterilmesi gerektiği konusunda uyarır. Ayrıca hastayken kullanılan diş fırçasının, iyileştikten sonra değiştirilmesi tavsiye edilir. Bu hem dişler için hem de hastalığın tekrar etmemesi açısından mühimdir. Öte yandan hastanın ağzının uzun süre açık kalması, boğazının kurumasına, tahriş olmasına ve solunum yolu enfeksiyonun daha da kötüleşmesine neden olabilir.