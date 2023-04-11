Gua Sha Taşı Nedir? Gua Sha Taşı Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır ve Faydaları Neler?

Gua Sha Taşı nedir araştırmasında Çin tıp kaynaklarından istifade etmeniz daha doğru olacaktır. Bahse konu taş türü zaman içerisinde tüm dünyanın cilt bakım uygulamalarına ışık tutmuştur. Gua Sha Taşı ne işe yarar konusunu araştırdığınızda karşınıza ilginç bilgiler çıkacaktır. Bu taşın ne işe yaradığı kadar nasıl kullanılacağı da çok önemlidir. Gua Sha Taşı nasıl kullanılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Gua Sha Taşı Nedir?

Gua Sha, Çin coğrafyasında yaygın şekilde kullanılan bir masaj türüdür. kişinin cilt bölgesine yapılan bu masaj ile yüzdeki oksijen ve besin miktarı artırılır. Hücrelerin yenilenmesini sağlayan bu masaj tekniği, Gua Sha Taşı ile yapılır. Söz konusu taş, zaman içerisinde çok daha popüler hale gelmiştir. Günümüzde dünyanın farklı coğrafyalarında cilt bakımı için bu taştan istifade edilir.

Gua Sha Taşı Ne İşe Yarar?

Gua Sha Taşı, günümüzün vazgeçilmez cilt bakım ekipmanlarından biridir. Bu taş yeşim, ametist ve pembe kuvars taşları ile yapılır. Bu taşların bir araya gelmesi ciltte canlandırıcı bir etki yaratır. Cilde düşük baskı ile yapılan bu masaj yüz kaslarının da gevşemesine destek olur.

Gua Sha masajı doğru şekilde uygulandığında aynı zamanda kan dolaşımının da hızlanmasını sağlar. Yapılan masaj ile yüz bölgesindeki şişkinlikler kısa sürede yok olur. Bu taş aynı zamanda cildin kolajen salgısının da artmasını sağlar. Çene hatlarının belirginleşmesi ile yaşlanma da gecikir. Gua Sha Taşı daha çok yüz, boyun ve alın bölgelerine uygulanır. Bu bölgelerdeki kırışıklıklar da belli bir süre sonra yok olacaktır.

Gua Sha Taşı Nasıl Kullanılır?

Gua Sha Taşı cilde çok faydalıdır. Bu taş, masaj yağlarının, soğuk sıkım yağların ve doğal yağların cilde nüfuz etmesini kolaylaştırır. Söz konusu masajı yaptıracak olan kişilerin herhangi bir cilt hastalığının olmaması gerekir.

Gua Sha masajına çene altından kulak memesine doğru başlanır. Kulak memesinden çene altına geri dönüşlerde cildin gergin olması çok önemlidir. Sonraki adımda yanak bölgesine geçilir. Yanak masajında taşın aşağıdan yukarı hareket ettirilmesi gerekir.