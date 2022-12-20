Guatr hastalığına çare oluyor! Düzenli tüketildiğinde...

- Açıklanamayan kilo kaybı, hipertiroidizm belirtisi olabilir Guatrı olan bazı kişilerde ayrıca hipertiroidizm yani aşırı aktif tiroid olabildiğini ifade eden Kalemoğlu, hızlı kalp atış hızı (taşikardi), açıklanamayan kilo kaybı, ishal, egzersiz yapmadan veya artan oda sıcaklığından terleme, ellerde titreme, gerginlik ve kolayca sinirlenmenin hipertiroidizmin belirtileri arasında olduğunu belirtti. Guatrlı bazı kişilerde ayrıca hipotiroidizm yani yetersiz tiroid hormon üretimi olabileceğini kaydeden Kalemoğlu, hipotiroidizm belirtilerinin de yorgunluk ya da yorgun hissetmek, kabızlık, kuru cilt, açıklanamayan kilo alımı, anormal adet görme dönemleri olarak sıraladı.

- Tedavisi ihmal edilmemeli Prof. Dr. Kalemoğlu, guatrın tedavisinin ihmal edilmemesi gerektiğini kaydederek, "Basit guatr genelde iyi bir prognoza sahiptir. Ancak tedavi edilmezse tiroidiniz büyümeye devam ederse çevredeki yapılara baskı yaparak nefes almada ve yutkunmada güçlük ve ses kısıklığına neden olabilir. Guatr, Graves hastalığı veya Hashimoto hastalığı gibi başka bir tiroid hastalığının belirtisiyse, prognoz tiroid büyümesinin altında yatan nedene bağlıdır. Ayrıca Tiroid nodüllerinin bir kısmında kanserleşme riski vardır." değerlendirmesinde bulundu. - Hastalığın en yaygın nedeni iyot eksikliği Guatr hastalığında risk faktörlerine de değinen Kalemoğlu, "Dünya çapında guatrların en yaygın nedeni, tahminen 2,2 milyar insanı etkileyen iyot eksikliğidir. İyot eksikliği ne kadar şiddetliyse, kişinin guatr olma olasılığı o kadar yüksektir. Hafif iyot eksikliğinde guatr görülme sıklığı yüzde 5 ila yüzde 20 arasındadır. Orta derecede iyot eksikliği ile görülme sıklığı yüzde 20 ila yüzde 30'a çıkar. Şiddetli iyot eksikliği ile görülme sıklığı yüzde 30'un üzerine çıkar." bilgisini verdi.