Güçlü bağışıklığın anahtarı: Altın süt! Hastalıklara karşı vücudu zırh gibi yapıyor

Kış aylarıyla birlikte bağışıklığın düştüğüne ve havaların soğuması ile kapalı alanlarda daha çok zaman geçirildiğine dikkat çeken Yıldırım, "Bu durumlar grip, öksürük, bronşit, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma riskini de artırıyor" dedi.



Yıldırım, "Altın süt, bağışıklık sistemini desteklemek ve soğuk havalarda genel sağlığı iyileştirmek amacıyla tüketilen bir içecek olarak öne çıkar" ifadelerini kullandı.



ALTIN SÜT

Ana maddesi zerdeçal olan karışım katılan süte, verdiği renk nedeniyle "altın süt" olarak adlandırıldığını hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Altın sütün içerisindeki kurkumin sayesinde hücrelerin yenilenmesine, bağışıklığı güçlendirirken kilo verilmesine yardımcı olur. Serbest radikalleri vücuttan atarak, temizler. Hamile ve emziren annelerin tüketmesi doktor onayı olmadan uygun görülmemektedir."



MALZEMELERİ VE HAZIRLANIŞI

Yıldırım, altın sütün malzemeleri ve hazırlanışı ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Malzemeler: 2 bardak süt, 2 çay kaşığı zencefil, 2 çay kaşığı zerdeçal, 2 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı bal, isteğe bağlı 1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı.

Hazırlanışı: Sütü bir cezveye alın ve kısık ateşe koyun. Süt ısındıktan sonra zencefil, zerdeçal, karabiber ve tarçını ekleyin. Kaynamaya başladığında ocaktan alın. İçine bal ve isteğe bağlı olarak hindistan cevizi yağını ekleyip sıcak bir şekilde tüketin.



Son bir uyarı; mide rahatsızlıkları olanlar, tansiyon hastaları, gebeler ve alerjik sorunları olanlar tüketmemelidir. Bu tür içecekleri tüketmeden önce bir diyet uzmanı ile görüşebilirsiniz."