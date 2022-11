Güçlü bağışıklığın anahtarı bu tarifte! Bir daha hasta olmayacaksınız...

A, C ve E vitaminleri sayesinde güçlü antioksidan özellik gösteren sebze ve meyve tüketimi arttırılmalıdır. C vitamini yüksek oranda bulunan besinler tüketilmelidir; Maydanoz, kivi ve kapya biber, narenciyeler c vitamini bakımından en zengin besinlerdir.

Tereyağ, margarin, kuyruk yağı gibi hayvansal kaynaklı yağlar yerine zeytinyağ tüketilmelidir. Kırmızı et tüketimi azaltılmalıdır, kırmızı etin sindirimi zordur bedeni yorar ve asit hale getirir oysaki bedenin alkali ve mideyi yormayan besinlere ihtiyacı vardır ki bu da hastalıklardan hızlıca iyileşme sürecinde oldukça önemlidir. Günlük protein gereksinimi için beslenmede bitkisel protein kaynaklarına yer verilmelidir. Protein her sebzede ve baklagilde bulunmaktadır, stres yapmaya, protein az aldım demeye hiç gerek yok çünkü sağlıklı ve dengeli beslenmede her ihtiyacınızı karşılamış olursunuz. Karbonhidrat ihtiyacı kompleks karbonhidratlardan karşılanmalıdır. Günlük ekmek tüketimi tam buğday, çavdar ve kepekli ekmek tercih edilmelidir. Antioksidan kapasitesi yüksek olan baharatlar her yemek için mutlaka kullanılmalıdır. Salata ve yemeklerinizde; sumak, zencefil ve zerdeçal gibi baharatlar kullanılmasına özen gösterilmelidir çünkü baharatlar tam bir anti kanser ve anti hastalık deposudur. Kış şifacısı ıspanağı akşam yemeklerinizden eksik etmeyin hatta salatasını denemelisiniz;