Güçlü bağışıklığın sırrı! Öksürüğü de şıp diye kesiyor...

Zerdeçal: Kurkumin adı verilen bileşen içeren zerdeçal, anti-kanser, anti-enflamatuvar ve anti-oksidan özelliklere sahiptir. Bal: Antitümör ve anti-modülatör etkilere sahip olan bal, bağışıklık sistemini destekler. Yaban mersini: Antioksidanlar açısından zengin olan yaban mersini, bağışıklık sistemini destekler. Balık: Somon, sardalye gibi yağlı balıklar omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir ve bağışıklık sistemini destekler. C vitamini içeren besinler: Turunçgiller, kızılcık, kivi, maydanoz, ıspanak, karalahana, brokoli, renkli biberler gibi C vitamini içeren besinler bağışıklık sistemini güçlendirir.



A vitamini içeren besinler: Havuç, kabak, tatlı patates gibi A vitamini içeren besinler bağışıklık sistemini destekler.

Probiyotikler: Yoğurt, ayran gibi probiyotik bakteriler içeren besinler hem anti-enflamatuvar hem de anti-mikrobiyal etkilere sahiptir.

Çinko içeren besinler: Çinko eksikliği alerjilere ve enfeksiyonlara yol açabilir. Yumurta, baklagiller ve çiğ kuruyemişler çinko açısından zengin besinlerdir ve beslenmeye eklenmelidir.

Su: Vücut direncini artırmak ve bağışıklığı güçlendirmek için günde en az 2 litre su tüketmek önemlidir."



Dyt. Pekşen, "Bu besinleri dengeli bir şekilde tüketmek, bağışıklık sistemini destekleyebilir ve hastalıklara karşı direncinizi artırabilir" dedi.