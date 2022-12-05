Güçsüz tırnaklar o hastalığın habercisi! Özellikle böbreklerde…

Dermatoloji ve Estetik Cerrahi Dr Paul Curtiss. "Bu nedenle, tırnak değişikliklerini tanıyabilmek ve uygun doktora ulaşmak ve potansiyel olarak altta yatan sorunu tanımlayabilecek önemli soruları sormak önemlidir" diyor.

İyi haber şu ki, cildinize ve saçınıza benzer şekilde tırnaklar da sürekli uzamaktadır. Bu nedenle tırnakların sağlıklı uzamalarını sağlamanın anahtarı, soyulmanın temel nedenini belirlemektir. Dermatolog Dr. Paul Curtiss, "Bu, kliniklerde kesinlikle her zaman gördüğünüz bir şeydir" diyor. "Pek çok insan tırnaklarıyla ilgili endişeleri olduğu için geliyor ve sorunları genelde tırnakların soyulması veya kırılması oluyor. Ancak buna neden olabilecek pek çok farklı şey var." İşte o nedenler…

KİMYASAL ÜRÜNLERE MARUZ KALMA

Dr. Curtiss, genç ve sağlıklı bir bireyin tırnaklarında sorun yaşaması durumunda bakılacak farklı nedenler olduğunu söylüyor. "Çok fazla el yıkamak, kimyasal çözücülerle veya gerçekten güçlü sabunlara maruz kalmak tırnağı kurutmaya ve pul pul dökülmesine veya soyulmasına neden olabilir."

Sabunlar ve temizlik ürünleri, eşyalardaki yağı ve kiri gidermek için tasarlanmıştır, ancak bu süreçte cildinizden ve tırnaklarınızdan koruyucu doğal yağları da giderirler. Dr. Nyanda, "Zamanla, tırnağın gerçek katmanları ve kaplaması bozulmaya başlar ve siz de soyulmayı fark etmeye başlarsınız" diyor.

Çözüm: Dr. Curtiss, potansiyel olarak sert kimyasallar kullanırken eldiven takmanızı ve her el yıkamadan sonra ise nemlendirici bir krem sürmenizi öneriyor.