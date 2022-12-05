Güçsüz tırnaklar o hastalığın habercisi! Özellikle böbreklerde…

Dermatoloji ve Estetik Cerrahi Dr Paul Curtiss. "Bu nedenle, tırnak değişikliklerini tanıyabilmek ve uygun doktora ulaşmak ve potansiyel olarak altta yatan sorunu tanımlayabilecek önemli soruları sormak önemlidir" diyor.
İyi haber şu ki, cildinize ve saçınıza benzer şekilde tırnaklar da sürekli uzamaktadır. Bu nedenle tırnakların sağlıklı uzamalarını sağlamanın anahtarı, soyulmanın temel nedenini belirlemektir. Dermatolog Dr. Paul Curtiss, "Bu, kliniklerde kesinlikle her zaman gördüğünüz bir şeydir" diyor. "Pek çok insan tırnaklarıyla ilgili endişeleri olduğu için geliyor ve sorunları genelde tırnakların soyulması veya kırılması oluyor. Ancak buna neden olabilecek pek çok farklı şey var." İşte o nedenler…
KİMYASAL ÜRÜNLERE MARUZ KALMA
Dr. Curtiss, genç ve sağlıklı bir bireyin tırnaklarında sorun yaşaması durumunda bakılacak farklı nedenler olduğunu söylüyor. "Çok fazla el yıkamak, kimyasal çözücülerle veya gerçekten güçlü sabunlara maruz kalmak tırnağı kurutmaya ve pul pul dökülmesine veya soyulmasına neden olabilir."
Sabunlar ve temizlik ürünleri, eşyalardaki yağı ve kiri gidermek için tasarlanmıştır, ancak bu süreçte cildinizden ve tırnaklarınızdan koruyucu doğal yağları da giderirler. Dr. Nyanda, "Zamanla, tırnağın gerçek katmanları ve kaplaması bozulmaya başlar ve siz de soyulmayı fark etmeye başlarsınız" diyor.
Çözüm: Dr. Curtiss, potansiyel olarak sert kimyasallar kullanırken eldiven takmanızı ve her el yıkamadan sonra ise nemlendirici bir krem sürmenizi öneriyor.
ÇOK AZ YA DA AŞIRI NEM
Tırnaklarımızın kuru olduğunu düşünsek de aslında içlerinde nem barındırırlar ve sağlıklı, düzgün tırnaklar için de bu nem miktarının belirli bir oranı vardır. Dr. Curtiss, "Ellerinizi çok fazla ıslak kalıyorsa (bulaşık yıkamak gibi), cildinizdeki ve tırnaklarınızdaki nemi veya doğal yağları arındırmış olacağınızdan kuruyup sertleşmesine ve daha kırılgan olmasına izin vermiş olursunuz" diyor. "Tırnaklarınız aslında suyun içerisinde olduğundan kurumaları kulağa mantıksız gibi gelse de bu aslında onları kurutan şeylerden biridir çünkü sürekli suyun içerisinde bulunan tırnaklar yağ üretemez ve nemi hapsedemez."
Çözüm: Tıpkı sert kimyasallarda olduğu gibi, nemin çözümü, ellerinizi sıradan bir yıkamanın ötesinde sürekli suda tutmanız gerektiğinde eldiven giymektir. Ardından ise mutlaka nemlendirici uygulamanız önerilir.
TRAVMA
Dr. Nyanda, "Manikür esnasında akrilik veya herhangi bir takma tırnak kullanımı tırnağın plağına zarar verebilir ve soyulmasına neden olabilir" diyor. Ek olarak tırnağa gelecek bir darbe, yanlış manikür yapımı ve manikür aletlerinin yanlış kullanılması da bu duruma neden olabilecek seçenekler arasındadır.
Aslında, tırnaklarınıza oje sürmek ve yapıştırıcı kullanmak bir anda iki farklı zarar vermek gibidir. Dr. Curtiss, "Takma tırnak işlemi sırasında manikür, yapıştırıcının içeri girmesine neden olabilir ve bu katmanı soyarsanız, onunla birlikte çividen daha fazlasını soymuş olursunuz" diyor.
Çözüm: Tırnaklarınızı yaptırırken hasarı en aza indirmek için manikürcüden koruyucu tırnak etlerinizi yerinde bırakmasını ve çok fazla oje sürmemesini isteyin.
BESİN EKSİKLİĞİ
Dr. Nyanda, "Kansızlık gibi altta yatan olası dahili sorunları göz ardı etmemek de önem taşır" diyor. "En sık görülen anemi olan demir eksikliği anemisi hastaların tırnaklarının soyulmasına neden olabiliyor. Bir hastanın anemi öyküsü varsa veya tırnak değişiklikleri ve diğer yorgunluk gibi belirtiler, birinci basamak olarak doktorunuza danışmanız önemlidir. Bir doktor, demir gibi temel besin maddelerinin düşük olup olmadığını görmek için kan testleri yapabilir.
Çözüm: Dr. Nyanda, demir eksikliği aneminiz varsa, beslenmenizi değerlendirmenin ve mineralin yoğun olduğu gıda kaynaklarına odaklanmanın önemli olduğunu, ancak durumunuz için takviyelerin önerilip önerilmeyeceğini doktorunuzun size söyleyeceğini iletiyor.
TİROİD
Sadece Amerikada'ki insanların bile %12'den fazlası hayatının bir noktasında tiroid hastalığı yaşamaktadır. American Thyroid Association, kadınların erkeklere göre tiroid sorunları yaşama olasılığının beş ila sekiz kat daha fazla olduğunu söylüyor. Dr. Nyanda, tiroid vücuttaki hemen hemen her hücreyi etkilediğini ve sistemik dengesizliğe neden olduğunda tırnakların da bundan etkilenmesinin mantıklı olduğunu söylüyor. Hipotiroidizmin belirtileri (vücutta yeterli tiroid hormonu olmadığında) kuru cilt, kırılgan tırnaklar ve incelmiş saçlardır.
Çözüm: Yukarıda belirtilen sorunların bir kombinasyonunu yaşıyorsanız, tiroidinize baktırmak için bir doktor ziyareti planlamanız önerilir. Neyse ki, tedavi genellikle oldukça basittir ve hormon seviyeleriniz stabilize olduğunda semptomlarınız da düzelecektir.
BÖBREK SORUNU
National Kidney Foundation'a göre ABD'de 37 milyonan fazla yetişkin farkında olmasa bile böbrek sorunları yaşıyor. Dr. Nyanda, "Böbrekler, vücuttaki tüm toksinleri temizlemek ve atmak kadar vücudun işleyişini sürdürmede çok önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle böbreklerle ilgili herhangi bir sorun sonunda tırnakta değişikliklere neden olabilir" diyor. "Soyulma, sararma, renk değişikliği gibi şeyler görülebilir." Kuru cilt, düşük enerji seviyeleri, artan idrara çıkma ve kas krampları böbrek hastalığının diğer belirtileri arasındadır.
Çözüm: Böbrek hastalığınız varsa, durumu kontrol altında tutmaya yardımcı olabilecek yaşam tarzı değişiklikleri veya ilaçlar hakkında doktorunuza danışın.
KULLANILAN İLAÇLAR
Dr. Curtiss'e göre kemoterapi veya sivilce kurutucu bazı ilaçlar tırnakların kurumasına, kırılgan hale gelmesine veya soyulmasına neden olabilir. Eğer yaşadığınız durum buysa, doktorunuz sizi önceden uyarmış olmalıdır. Ancak herhangi bir reçeteli ilaç kullanıyorsanız ve tırnak soyulması yaşarsanız, bunun potansiyel bir yan etki olup olmadığını doktorunuza sormanız da yeterli olabilir.
Çözüm: Bazı durumlarda, ilacı almaya devam etmeniz gerekebilir, ancak diğer durumlarda, tırnaklarınıza zarar vermeyecek ilaç alternatifleri de bulunabilir.
MANTAR ENFEKSİYONU
Son olarak, tırnakların soyulmasından bir mantar sorumlu olabilir. Eskiden onikomikoz olarak adlandırılan mantar enfeksiyonu, tırnağın ucundan başlayıp kütiküle doğru yayılan tırnağın veya renk değişikliğine de neden olabilmektedir.
Çözüm: Bir mantar enfeksiyonunu teşhis etmek ve en iyi tedaviyi bulmak için doktorunuza danışmanız gereklidir.
Tırnak soyulması için ne zaman doktora gidilmeli?
Dr. Nyanda, "Muhtemel nedenleri ortadan kaldırdıktan sonra tırnakta düzelmeyen değişiklikler fark ederseniz, her zaman bir uzmanından değerlendirme almanızı öneririm" diyor. Bu nedenle, maniküre ara verirseniz, temizlik yaparken eldiven giyip, sık sık tırnaklarınızı nemlendirir ve sağlıklı bir diyet yaparsanız ve yine de tırnaklarınız soyuluyorsa, işin özüne inmek için doktorunuzla görüşmeniz önemlidir.
Aynı şekilde, tırnaklarınızda başka değişiklikler (renk değişikliği gibi) fark ederseniz ve nedenini bulamıyorsanız dermatoloğunuza görünün. Dr. Curtiss, "İnsanların tırnaklarında da melanom olabilir" diyor.
Dr. Nyanda, "Tırnaklarınızın, altta yatan sorunlara kadar içeride olup bitenlerin dışsal bir temsili olabileceğini bilmek ve bunu fark edip uygun tedaviyi aramak adına bu farkındalığa sahip olmak çok önemlidir" diyor.