Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Gün sonunda bacaklarınız şişiyorsa dikkat! Nedeni damar sağlığınız olabilir

Gün sonunda bacaklarda artan şişlik, ağırlık hissi ve rahatsızlık, damar sağlığıyla ilgili önemli bir sorunun işareti olabilir. Uzmanlar, özellikle uzun süre ayakta kalan kişilerde bu tür şikayetlerin daha sık görüldüğünü ve ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

DHA
GiriÅŸ Tarihi: 20.05.2026 12:12
Toplardamar dolaşımındaki yavaşlama, varis oluşumu, hareketsizlik ve fazla kilo gibi faktörlerin bacaklarda şişlik hissine neden olabileceğini belirten Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Akcan, tek taraflı ani gelişen şişliklerde ise gecikmeden değerlendirme gerektiğini söyledi.

Şikayetlere ağrı, ciltte renk değişikliği, gece krampları veya damar belirginliğinin eşlik etmesi halinde uzman görüşü alınmasının önemli olduğunu ifade etti. Gün içinde kısa yürüyüşler yapmak, uzun süre sabit pozisyonda kalmamak, bacakları dinlendirmek ve hekim önerisiyle uygun destek ürünleri kullanmanın fayda sağlayabileceğini belirtti.

Op. Dr. Akcan, "Dolaşım sistemiyle ilgili belirtiler erken dönemde fark edildiğinde yaşam konforunu artıracak önlemler alınabilir" dedi.

Öte yandan Akcan, bu haberin bilgilendirme amacı taşımakta olduğunu tanı veya tedavi vaadi içermediğini, sağlıkla ilgili değerlendirmeler kişiden kişiye farklılık gösterebileceğini söylerken, her zaman uzman hekim görüşü alınması önemli olduğunu dile getirdi.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
