Günde 1 bardağı karaciğerin ilacı! Tüm toksinlerden arındırıyor...

Kahvenin bunu sağlamasının nedenlerinden biri çok fazla kalori tüketmeden açlık seviyemizi yönetmemize yardımcı olabilmesidir, bu da daha besleyici yiyecekler tüketmemiz için olanak tanır. New York Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, kahvenin iştahı bastırıcı bir faydası olduğunu, çünkü peptit YY hormonunun salınımını tetiklediğini, yani açlık hislerimizi azalttığını ve böylece bir öğünden diğerine geçebilmemizi sağlamasıdır. Araştırmada bunun için en faydalı olanın kafeinsiz siyah kahve olduğu görüldü.