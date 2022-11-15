Günde 1 porsiyonu yüksek tansiyonu tedavi ediyor! Mutfağınızın vazgeçilmezi olacak...

Bir beslenme uzmanı buna karşın, nitrat adı verilen kimyasal bir bileşiği içeren yiyecekler yemenin kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğinin altını çiziyor.

Hipertansiyon olarak da bilinen yüksek tansiyona katkıda bulunabilecek birkaç faktör vardır. Başta tuz oranı yüksek yiyeceklerin tüketildiği kötü bir beslenme düzeni yüksek tansiyona özellikle davetiye çıkarır.

Bununla birlikte, bazı yiyecekler de yüksek tansiyon riskini azaltmaktadır. Beslenme uzmanı olan TJ Waterfall'a göre, nitrat açısından zengin yiyecekler yüksek tansiyonu tedavi etmede etkilidir. "Bitkisel besinler açısından zengin olan nitratlar ve nitritler, vasküler işlevi iyileştirmeye yardımcı olmaktadır. Kan damarlarını çevreleyen düz kaslara gevşeme sinyali veren, böylece kan akışını artıran ve kan basıncını düşüren nitrik oksit üretimi için bir kaynak sağlamaktadırlar."