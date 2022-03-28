Günde 3 kaşık meme kanserinden koruyor! Beslenme listenize mutlaka ekleyin

Yemek pişirirken yaygın olarak kullanılan ayçiçek yağının düzenli kullanımında 6 yıl içinde obezite gelişme riskinin zeytinyağı kullananlara oranla 2 kat daha fazla olduğunu belirten Sayar, zeytinyağının diğer mucizevi etkilerinden de bahsediyor. Obezite hastalığına ve insülin direncine sahip kadınlarda ekstra sızma zeytinyağı kullanımının olumlu etkilerinin belirlendiğinin altını çiziyor. Akdeniz ülkelerinde kişi başına yıllık ortalama 15 kilogram zeytinyağı tüketildiği tahmin edilirken günlük 3 yemek kaşığı zeytinyağının meme kanserine karşı güçlü bir koruyuculuğu olduğu belirlenmiş. Akdeniz diyetinin sadece kanser değil, tip II diyabet, kalp ve damar sağlığını etkileyen hastalıklar gibi hipertansiyon konusunda da oldukça etkili bir çözüm olduğu belirtiliyor.

Zeytinyağının yüksek oranda tekli doymamış yağ asidi içermesinin yanı sıra, kalsiyum, fosfor, kükürt, magnezyum, bakır, demir ve potasyum gibi mineraller ile E vitamini kaynağı olduğu biliniyor. Özellikle yüksek oranda E vitamini içermesi nedeniyle cildi güneş ışınları ve rüzgar gibi etkenlerden koruduğunu belirten Sayar, antioksidan açısından da zengin bir kaynak olması nedeniyle yaşlanmanın etkilerini yavaşlattığı ve cilde doğal bir parlaklık verdiği bilgisini paylaşıyor.

Tüketim miktarına dikkat

Aşırı ve kontrolsüz tüketilen zeytinyağının ishal gibi istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini belirten Sayer, günlük tüketiminin belirli bir sınırın altında olması gerektiğini hatta gerekli durumlarda kaşık ölçüsüyle kullanılmasının daha doğru olduğu uyarısını yapıyor. İnsan vücudunun günlük enerji tüketiminin yüzde 30'unu yağdan ve bunun da 3'te 1'inin doymamış yağ asidinden gelmesinin sağlıklı olduğunu belirten Diyetisyen Canel Öner Sayar, "ortalama bir insanın günlük kalori ihtiyacını 2000 kalori olan bir kişinin, 200 ila 300 kalorisinin zeytinyağı olarak tüketmesi yeterli" açıklamasında bulunuyor.

Soğuk tüketilmesini tavsiye eden Sayar, "ideal olan zeytinyağının salatalara veya haşlama sebze gibi yemeklerin üzerine ilave edilmesi" derken sıcak yemeklerde kullanımı için ise; "fazla yakmadan kullanılmaya özen gösterilmesi gerekiyor" uyarısında bulunuyor.

Zeytinyağı nasıl saklanmalı?

Cam şişelerde, porselen veya çelik kaplarda saklaması gereken zeytinyağı, direkt güneş almayan serin yerde tutulmalı. Ağzı tam kapatılmayan zeytinyağının hava ile teması ise bozulmasına neden olacağından kapağının tam kapatılması oldukça önemli.