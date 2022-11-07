Günde 4 fincanı diyabetin en büyük düşmanı! Her yudumu şifa dağıtıyor

Birçok insan, güne bir fincan kahveyle başlasa da çay da bu alternatifler arasında en çok tercih edilenlerden biri. Günlük çay içmenin hangi faydalar sağladığını duyduğunuzda oldukça şaşırabilirsiniz. İşte günde 4 bardak çay ve vücudunuza etkileri…
DİYABET RİSKİNİ AZALIR
Yaklaşık 10 yetişkinden 1'inde diyabet var ve giderek daha fazla çocuk ve genç de bu hastalığın pençesinde. Her ne kadar tedavisi zorluklar içerse de diyabeti önlemek için yapabileceğiniz birkaç adım bulunuyor. Araştırmacılar, günde 4 veya daha fazla fincan çay içmenin diyabet geliştirme riskini azaltabileceğini buldu.
CİLT YAPISINI İYİLEŞTİRİR
Çay içmek, diyabet geliştirmeyi engelleyebilmesinin yanı sıra, bazı cilt rahatsızlıklarını da engelleyebilir. Cildi bakteriyel enfeksiyonlar ve rahatsız edici kaşıntı dahil olmak üzere birçok farklı rahatsızlıktan koruyabilir. Her türlü çay bu konuda etkili olsa da, özellikle yeşil çayın etkisinin daha yoğun olduğu biliniyor. Güçlü antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahip olan çay, akne ve yağlı cildi etkili bir şekilde tedavi ettiği kanıtlanmıştır.
SAÇLARIN DAHA HIZLI UZAMASINI SAĞLAR
Doğru şampuan ve saç kremi kullanmak, istediğiniz saç yapısına kavuşmanızı kolaylaştırabilir. Fakat tüm bunların yanı sıra çay, diyabet riskini geliştirme konusunda da etkili olması sayesinde, saçlarınızı daha sağlıklı ve kullanmanızı sağlayabilir. Diyabet, kan damarlarına zarar verdiğinde, vücudun gerekli besinleri saç köklerine düzgün taşıyamamasına ve bu da cansız ve dökülen saçlara neden olabilir
TIRNAK YAPISINI GÜÇLENDİRİR
Salatalık sürmek veya limonla ovmak gibi güzel tırnaklar elde etmenize yardımcı olabilecek birçok ev tarifi vardır. Ancak çay içmek tırnaklarınıza bakım yapmanın en kolay yoludur. Tırnaklarınızın mükemmel görünmesini istiyorsanız atkuyruğu çayı deneyin. Sağlıklı bir kafeinsiz içecek olmasının yanı sıra tırnaklarınızı daha güçlü ve daha az kırılgan hale getirdiği kanıtlanmıştır.