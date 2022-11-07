Günde 4 fincanı diyabetin en büyük düşmanı! Her yudumu şifa dağıtıyor

Her gün en az birkaç bardak içilen çayın aslında yalnızca keyifli anların eşlikçisi değil, sağlığınıza da birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz? Göbek yağını eritmeye, hafızayı iyileştirmeye ve cilde parlaklık vermeye yardımcı olur.

Giriş Tarihi: 07.11.2022 12:43 PAYLAŞ ABONE OL

Birçok insan, güne bir fincan kahveyle başlasa da çay da bu alternatifler arasında en çok tercih edilenlerden biri. Günlük çay içmenin hangi faydalar sağladığını duyduğunuzda oldukça şaşırabilirsiniz. İşte günde 4 bardak çay ve vücudunuza etkileri…

DİYABET RİSKİNİ AZALIR Yaklaşık 10 yetişkinden 1'inde diyabet var ve giderek daha fazla çocuk ve genç de bu hastalığın pençesinde. Her ne kadar tedavisi zorluklar içerse de diyabeti önlemek için yapabileceğiniz birkaç adım bulunuyor. Araştırmacılar, günde 4 veya daha fazla fincan çay içmenin diyabet geliştirme riskini azaltabileceğini buldu.