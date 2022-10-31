Günde 46 tane yerseniz bağırsaklarınızı yeniliyor! Sindirim sistemi rahatsızlıklarının çaresi

"ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI BÜYÜK FARKLILIKLAR ORTAYA KOYDU"

Yapılan çalışmada, yaşları 18 ile 45 arasında değişen 87 sağlıklı yetişkin kadın ve erkek katıldı. Günde en az iki kez düzenli olarak atıştırmalık yediklerini ve günde önerilen 22 gramdan fazla yağ içeren orta veya yüksek yağlı bir diyette olmadıklarını bildirdiler. Araştırma için araştırmacılar, katılımcıları alışılmış atıştırmalıklarını değiştirdikleri yiyeceklere göre farklılaştıran üç gruba ayırdı.

Bir grup günde iki porsiyon 28 gram tam badem yerken, diğer grup günde iki porsiyon 28 gram öğütülmüş badem yedi. Son kontrol grubu, vücuda badem kadar eşit miktarda enerji veren kekler yedi. Deneme süresi 4 hafta idi.