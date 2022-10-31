Günde 46 tane yerseniz bağırsaklarınızı yeniliyor! Sindirim sistemi rahatsızlıklarının çaresi

Bağırsak sağlığında önemli bir besin maddesi, mikrobiyomun sağlığını destekleyen kısa zincirli bir yağ asidi olan bütirat, önem taşıyor. Dr. Alice Creedon, verdiği demeçte, bağırsak üretilen bütiratın, karaciğer, beyin ve akciğerler gibi vücudun diğer bölgelerindeki sağlığın düzenlenmesi için kan dolaşımına dahil olur.
Yapılan çalışmada, her gün bir avuç badem tüketiminin bütirat üretiminin desteklendiği keşfedildi. Dr. Creedon, günde yaklaşık 56 gram, ortalama 45-46 badem tüketiminin bu noktada anahtar miktar olduğunu belirtiyor.
Butirat, bakterilerin ve diğer mikropların kanınıza girmesini engelleyen bağırsak bariyetini destekleme gücüne sahiptir. Beslenme Uzmanı Allison Tallman, bütiratın iltihaplanmayı azalttığı, irritabl bağırsak sendromu gibi rahatsızlıkları yönetmeyi ve şişkinlik gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarını azaltmaya yardımcı olduğunu olduğunu belirtiyor.
Tallman, bütiratın kolondaki lifin fermantasyonu yoluyla üretildiğini, bu nedenle bademlerde olduğu gibi beslenme sistemindeki lif artışının, bağırsak sağlığı üzerinde etkisi olan bütirat düzeylerini artırdığını dile getirdi.
Badem, bir porsiyonda 4 gram lif, 13 gram 'iyi' doymamış yağ, 1 gram doymuş yağ ve günlük %50 E vitamini değeri gibi çeşitli besinler yönünden oldukça zengindir ve diyetimize kolayca dahil edilebilir.
"ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI BÜYÜK FARKLILIKLAR ORTAYA KOYDU"
Yapılan çalışmada, yaşları 18 ile 45 arasında değişen 87 sağlıklı yetişkin kadın ve erkek katıldı. Günde en az iki kez düzenli olarak atıştırmalık yediklerini ve günde önerilen 22 gramdan fazla yağ içeren orta veya yüksek yağlı bir diyette olmadıklarını bildirdiler. Araştırma için araştırmacılar, katılımcıları alışılmış atıştırmalıklarını değiştirdikleri yiyeceklere göre farklılaştıran üç gruba ayırdı.
Bir grup günde iki porsiyon 28 gram tam badem yerken, diğer grup günde iki porsiyon 28 gram öğütülmüş badem yedi. Son kontrol grubu, vücuda badem kadar eşit miktarda enerji veren kekler yedi. Deneme süresi 4 hafta idi.
Denemenin sonunda araştırmacılar, badem gruplarının dışkı maddelerinde kontrol grubuna göre önemli ölçüde daha yüksek bütirat seviyelerine sahip olduğunu buldular. Bu rakam, gram başına 18.2 mikromol yerine gram başına 24,1 mikromoldü.
Bağırsak semptomları, bağırsak geçiş süresi - yiyeceklerin sindirim sistemine girip çıkması için geçen süre - veya dışkı kıvamında gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu. Ek olarak, her üç grupta da filum düzeyinde veya çeşitlilik açısından bağırsak mikrobiyotasında belirgin bir fark olmaksızın benzer miktarda fekal bifidobakteri bolluğu vardı.
BÜTÜN BADEM VS. ÖĞÜTÜLMÜŞ BADEM
Çalışma, bütirat üretimi açısından bütün veya öğütülmüş badem yeme arasındaki farkı izledi. Bütün bademleri yiyenler, öğütülmüş bademleri yiyenlere göre her hafta 1.5 daha fazla bağırsak hareketine sahipti.
Dr. Creedon, durumun neden böyle olabileceği konusunda, bütün bademlerin, kalın bağırsağa ulaşan yağ miktarı bakımından öğütülmüş bademlerden farklı olduğunu dile getirdi. Bademleri bütün olarak tükettiğimizde yağın çoğu sindirimden kaçar ve kolona ulaşır. Karşılaştırıldığında, öğütülmüş bademlerdeki yağın çoğu üst [gastrointestinal] kanalda sindirilir.
Dr. Creedon, bütün badem yiyenlerin kalın bağırsağındaki artan yağın dışkı geçişini kolaylaştırmaya ve dışkı ağırlığını artırmaya hizmet etmesi mümkün olduğunu söyledi. Bu etkilerin her ikisi de bu kişilerde dışkı sıklığını artırabilir. Yağın dışkı sıklığı üzerindeki etkisi hakkında çok az araştırma bulunuyor. Bu nedenle, bu bulgular gelecekteki denemelerde daha fazla araştırma gerektiriyor.