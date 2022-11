Günde bir adet yiyin! Doktor yüzü görmeyeceksiniz... Gribin kökünü kurutuyor

"EN ÇOK YEŞİL SEBZELERDE C VİTAMİNİ BULUNMAKTADIR"

Yeşil sebzelerde C vitaminin fazla bulunduğunu söyleyen İncioğlu, "C vitamini tüketimi için herkes limon, portakal veya mandalinada daha çok olduğunu düşünüyor. Ancak en çok yeşil sebzelerde C vitamini bulunmaktadır. 3 ana öğünde de yeşil sebzelerle yapılmış salatalar, C vitamini miktarını yükseltecektir. A ve E vitaminlerinde ise özellikle et, süt ve yumurtadan sağlamaktayız.