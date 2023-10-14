Günde bir bardak içen demirden daha kuvvetli oluyor! Kışın hastalıklara duvar ören dünyanın en şifalı içeceği

Zencefil çayı; kuru ya da taze zencefilin sıcak suyla demlenmesi sonucunda meydana gelir. Hafif baharatlı bir tada sahiptir, grip ile bağlantılı olan boğaz ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur, göğüs tıkanıklığını açmayı sağlar.
Zencefilin içerisinde yer alan bileşenler, viral hücrelere karşı vücudun direncini artırır böylece soğuk algınlığı ile grip gibi rahatsızlıklardan kolay bir şekilde kurtulmaya yardımcı olur. Bağışıklık sisteminin güçlendirerek sağlığa fayda sağlar. Zencefil çayının güçlü anti-bakteriyel özelliği bulunur bu sayede vücudu hastalıklardan korur.
Soğuk algınlığı belirtilerinin iyileştirilmesine yardımcı olabilir, solunum sistemini koruyan etkileri bulunur. Burun tıkanıklığı ile solunum sorunları karşısında zencefil çayının buharını solumak, bu sorunların karşı rahatlatabilir.
İçeriğinde yer alan vitamin ve mineraller, kan dolaşımının iyileştirilmesine yardımcı olarak kardiyovasküler hastalıkların ilerleme ihtimalinin düşürülmesine destek sağlayabilir.
MİDE BULANTISINI BİTİRİYOR
Zencefil çayı; kusma ve mide bulantılarına karşı iyi gelir. Zencefilin içeriğinde bulunan gingerol isimli fitokimyasal kusma ile mide bulantısı semptomlarının iyileştirilmesine yardımcı olur. Yapılan çalışmalar zencefil çayının mide bulantısını hafifletici etkisi bulunmaktadır.
SİNDİRİM SİSTEMİNE YARARLI
Sindirim sistemine karşı da olumlu etkileri bulunur. Sindirimin iyileştirilmesine yardımcı olur, gaz şikayetlerinin giderilmesini sağlayabilir. Sindirim hareketlerini hızlandırmayı sağladığı için kabızlık probleminin giderilmesine ya da önlenmesine karşı etkili olabilir. Sindirim enzimlerinin üzerinde olumlu etkileri bulunur.
SAKİNLEŞTİRİCİ ÖZELLİĞE SAHİP
Zencefil çayının sakinleştirici etkisi bulunur, bu sayede stres ve gerginliğin azaltılmasına destek olabilir.
BEYİN SAĞLIĞINA FAYDALI
Beyin sağlığı için yararlıdır; odaklanmayı sağlar, hafızadaki bozukluklara karşı etkilidir, beyindeki hasarların hafifletilmesine destek olur, Alzheimer'a karşı korur.
OBEZİTEYİ ÖNLEYEBİLİR
Zencefil çayı içmek; tokluk hissinin uzun sürmesine ve açlığın azalmasına yardımcı olabilir. Böylece obezitenin önlenmesine destek olabilir.
TOKSİNLERİ ATIYOR ENFEKSİYONU BİTİRİYOR
Zencefil içeriğinde B3, B6, C ile K vitaminlerini, potasyum, magnezyum, demir, çinko ve fosfor bulundurur.
İçeriğinde yer alan bileşikler, serbest oksijen radikallerinin vücuda karşı verdiği zararların azalmasını sağlayarak antioksidan etkide bulunur. Vücuttaki serbest radikalleri uzaklaştırarak kansere yakalanma ihtimalini düşürebilir.
Zencefil, antienflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip pek çok fitokimyasal barındırır. İçerdiği C vitamini bağışıklığın desteklenmesine yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi sayesinde enfeksiyonlara karşı olan tepkilerin hızlandırılmasını sağlar.
Vücudun ısısını artırıp vücutta yer alan toksinleri atmaya destek olur. Düzenli bir biçimde zencefil tüketmek; inme ve kalp krizi ihtimalini azaltabilir. LDL (kötü) kolesterolü düşürmede etkilidir.
Antiseptik etkiye sahiptir; bu özelliği sayesinde mide ile bağırsak enfeksiyonlarına, gıda zehirlenmelerine karşı etkili olabilir.
ZENCEFİL ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?
Zencefil çayı hazırlamak için ilk olarak 1 adet kök taze zencefili soyun ve rendeleyin. Bir cezvede su kaynatın. Ardından 1 adet limonu dilimlere ayırın. Kaynayan suyun içerisinde zencefil ve limon parçalarını ekleyerek 10 dakika boyunca kaynatın. 10 dakikanın sonunda ocağın altını kapatın.
UYARI: Hassasiyeti, alerjisi olan ve ilaç kullanan kişilerin uzmana danışmadan tüketmesi tavsiye edilmez. Tüketmeden önce mutlaka bir doktora danışılması önerilir.