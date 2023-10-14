Günde bir bardak içen demirden daha kuvvetli oluyor! Kışın hastalıklara duvar ören dünyanın en şifalı içeceği

Antiseptik etkiye sahiptir; bu özelliği sayesinde mide ile bağırsak enfeksiyonlarına, gıda zehirlenmelerine karşı etkili olabilir.

Vücudun ısısını artırıp vücutta yer alan toksinleri atmaya destek olur. Düzenli bir biçimde zencefil tüketmek; inme ve kalp krizi ihtimalini azaltabilir. LDL (kötü) kolesterolü düşürmede etkilidir.

ZENCEFİL ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Zencefil çayı hazırlamak için ilk olarak 1 adet kök taze zencefili soyun ve rendeleyin. Bir cezvede su kaynatın. Ardından 1 adet limonu dilimlere ayırın. Kaynayan suyun içerisinde zencefil ve limon parçalarını ekleyerek 10 dakika boyunca kaynatın. 10 dakikanın sonunda ocağın altını kapatın.

UYARI: Hassasiyeti, alerjisi olan ve ilaç kullanan kişilerin uzmana danışmadan tüketmesi tavsiye edilmez. Tüketmeden önce mutlaka bir doktora danışılması önerilir.