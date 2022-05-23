Günde bir bardak tüketmeniz yeterli! Felç olma riskinden koruyor…

Tarihte en eski içeceklerden biri olan çay, kökü Çin İmparatorluğuna dayanıyor. Vücuda olan faydaları ise saymakla bitmiyor. Odaklanmayı artırıyor, kanser hücrelerini yok ediyor ve sizi daha birçok hastalıklardan koruyor... Gelin çayın inanılmaz faydalarına birlikte bakalım.
ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞE SAHİPTİR
Polifenoller, siyah çay da dahil olmak üzere belirli yiyecek ve içeceklerde bulunan bir tür antioksidandır. Kateşinler, theaflavinler ve thearubiginler dahil olmak üzere polifenol grupları siyah çaydaki ana antioksidan kaynaklarıdır ve genel sağlığı iyileştirmede bir numaradır. Aynı zamanda yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda çay içmenin zihni açtığını, dikkat ve odağı arttırdığını göstermektedir.
KALP SAĞLIĞINI ARTIRIR
Siyah çay, kalp sağlığına fayda sağlayan flavonoidler adı verilen başka bir antioksidan grubu içerir. Çayla birlikte flavonoidler sebzelerde, meyvelerde ve bitter çikolatada bulunur. Bunları düzenli olarak tüketmek, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, yüksek trigliserit seviyeleri ve obezite dahil olmak üzere kalp hastalığı için birçok risk faktörünü azaltmaya yardımcı olur.
KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR
Vücut, kolesterolü vücutta taşıyan iki lipoprotein içerir. LDL, kolesterolü vücuttaki hücrelere taşıdığı için kötü lipoprotein olarak kabul edilir. Bu arada, HDL iyi lipoprotein olarak kabul edilir. Çünkü kolesterolü hücrelerinizden uzaklaştırır ve atılmak üzere karaciğere taşır. Vücutta çok fazla LDL olduğunda, atardamarlarda birikebilir ve plak adı verilen mumsu birikintilere neden olabilir. Bu durum da kalp yetmezliği veya felç gibi sorunlara yol açabilir. Bundan dolayı günde bir bardak çay tüketmeniz felç ve kalp yetmezliği gibi sorunların önüne geçecektir.
BAĞIRSAKLARA İYİ GELİR
Yapılan araştırmalar, bağırsaklarınızdaki bakteri türünün sağlığınızda önemli bir rol sağlığınızda oynayabileceğini bulmuştur. Bunun nedeni, bağırsakların trilyonlarca bakteri içermesinin yanı sıra bağışıklık sisteminizin %70-80'ini içermesidir. Bağırsaklarınızdaki bakterilerin bazıları sağlığınız için faydalı olsa da bazıları değildir. Ayrıca siyah çayda bulunan polifenoller, iyi bakterilerin büyümesini teşvik ederek, kötü bakterilerin büyümesini engelleyerek sağlıklı bir bağırsağın korunmasına yardımcı olabilir.
KANSER RİSKİNİ AZALTIR
100'den fazla farklı kanser türü vardır ve bazıları önlenebilir değildir. Bununla birlikte, siyah çayda bulunan polifenoller kanser hücresinin hayatta kalmasını önlemeye yardımcı olabilir. Bir test tüpü çalışması, çaydaki polifenollerin kanser hücreleri üzerindeki etkilerini analiz etti. Siyah ve yeşil çayın kanser hücresi büyümesini düzenlemede ve yeni hücre gelişimini azaltmada rol oynayabileceğini gösterdi.