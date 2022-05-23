Günde bir bardak tüketmeniz yeterli! Felç olma riskinden koruyor…

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Vücut, kolesterolü vücutta taşıyan iki lipoprotein içerir. LDL, kolesterolü vücuttaki hücrelere taşıdığı için kötü lipoprotein olarak kabul edilir. Bu arada, HDL iyi lipoprotein olarak kabul edilir. Çünkü kolesterolü hücrelerinizden uzaklaştırır ve atılmak üzere karaciğere taşır. Vücutta çok fazla LDL olduğunda, atardamarlarda birikebilir ve plak adı verilen mumsu birikintilere neden olabilir. Bu durum da kalp yetmezliği veya felç gibi sorunlara yol açabilir. Bundan dolayı günde bir bardak çay tüketmeniz felç ve kalp yetmezliği gibi sorunların önüne geçecektir.