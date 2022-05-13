Günde bir bardak tüketmeniz yeterli! Sırt ağrılarını kısa sürede yok ediyor

Güzel bir ılık duş, yoğun bir günün ardından rahatlamanıza ve tüm stresi atmanıza yardımcı olabilir. İyi uyumak için yatmadan önce yapılan bir ritüel olmasının yanı sıra, duş ;sert kaslara ve eklemlere giden kan akışını uyarır. Ilık su kas spazmlarını azalttığı için sırtınızdaki ağrılı hisleri unutmanıza yardımcı olabilir.

KAFEİN ALIMINI AZALTIN

Sıcak bir fincan kahve olmadan bir gün hayal etmek zor olsa da, sırt ağrısı çekiyorsanız daha az sıklıkta içmek daha iyi olabilir. Kafein kaslarda gerginliğe neden olur. Aynı zamanda bel ağrısına ve sonunda kronik ağrıya neden olabilir. Çok fazla kahve içmek de uykunuzu etkileyebilir ve bu da sırtınızda daha fazla sertliğe neden olabilir.