Günde bir bardak tüketmeniz yeterli! Sırt ağrılarını kısa sürede yok ediyor

Sırt ağrısı son derece yaygın olsa da, mutlaka normal bir ağrı olduğu anlamına gelmez. Sırtınızdaki ağrılar sevdiğiniz sporlardan keyif almanızı engelleyebilir, işinizi etkileyebilir ve normal rutininizin önüne geçebilir. Sırt ağrınız başa çıkabileceğinizden daha fazla hale geliyorsa, doktora başvurmanız yararlı olacaktır. Ancak bu ağrıyı doğal yöntemlerle de hafifletebilirsiniz.
AYAK MASAJINI DENEYİN
İnanılmaz derecede rahatlatıcı olmasının yanı sıra, ayak masajları ağrıyan bir sırtın yatışmasına yardımcı olabilir. Ayaklarınızda omurgaya bağlı bir refleks alanı vardır ve buna masaj yapmak rahatsız edici sırt ağrısını hafifletebilir. Başparmaklarınızı ayağınızın iç kemerine yerleştirin ve sırtınızın sinirlerine kan akışını iyileştirmek için ayaklarınızın iç tabanlarından yukarı ve aşağı doğru bastırın.
BİR BARDAK ZERDEÇALLI SÜT İÇİN
İltihap önleyici gıdalar tüketmek vücudunuzdaki ağrılı reaksiyonları azaltmanın kolay ve sağlıklı bir yoludur. Antioksidan ve anti-artritik özellikleri ile bilinen zerdeçal, sırt ağrısından kurtulmanıza yardımcı olabilir. 1/2 çay kaşığı zerdeçal tozunu bir bardak ılık normal veya bitki bazlı sütle karıştırın. Bunu düzenli olarak yaptığınızda ağrılarınız azalacak.
ILIK BİR DUŞ ALIN
Güzel bir ılık duş, yoğun bir günün ardından rahatlamanıza ve tüm stresi atmanıza yardımcı olabilir. İyi uyumak için yatmadan önce yapılan bir ritüel olmasının yanı sıra, duş ;sert kaslara ve eklemlere giden kan akışını uyarır. Ilık su kas spazmlarını azalttığı için sırtınızdaki ağrılı hisleri unutmanıza yardımcı olabilir.
ERKEN YATIN
Dinlendirici bir gece uykusu, enerjik ve günle yüzleşmeye hazır hissederek uyanmanıza yardımcı olur. Stresi azaltmanın ve vücudunuzun iyileşmesini sağlamanın yanı sıra, sırtınız sık sık ağrıyorsa yeterli uyku almak çok önemlidir.
KAFEİN ALIMINI AZALTIN
Sıcak bir fincan kahve olmadan bir gün hayal etmek zor olsa da, sırt ağrısı çekiyorsanız daha az sıklıkta içmek daha iyi olabilir. Kafein kaslarda gerginliğe neden olur. Aynı zamanda bel ağrısına ve sonunda kronik ağrıya neden olabilir. Çok fazla kahve içmek de uykunuzu etkileyebilir ve bu da sırtınızda daha fazla sertliğe neden olabilir.