Günde iki fincan içen yaşlılık nedir bilmiyor! 70’lerde bile 30’larda hissetmenin formülü...

Ekip, her gün en çok kahve içen yüzde beşin, düzenli olarak kahve içmeyenlere kıyasla, yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde fiziksel zayıflık yaşama olasılığının "önemli ölçüde azaldığını" buldu. Benzer bir etki çay içenlerde de görüldü.

Özellikle, kafeinin burada anahtar bileşen olduğuna inanılıyor; fiziksel zayıflığın azalmasıyla olan ilişkiler, el kavrama kuvvetinin belirli ölçümlerinde en güçlü şekilde ayağa kalkma testinde görülüyor.