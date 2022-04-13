Günde sadece 10 gram kahvaltılarda tüketin! Yüksek kolesterol sorununu bitiriyor

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİNİ TÜKETİN

D'Angelo ayrıca, genel sağlık ve diyetten etkilendiğinden, omega-3 yağ asitlerini tüketmenin LDL kolesterol seviyenizi dolaylı olarak etkileyebileceğini belirtiyor. D'Angelo yağ asitlerinin, kanda bulunan bir yağ türü olan trigliseritlerinizi azaltabilir ve kan basıncı seviyenizi düşürmeye yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Kahvaltınızda yeterli miktarda omega-3 yağ asidi almanın basit bir yolu ceviz veya keten tohumu tüketmektir. Bunları yoğurdunuza, yulaf ezmesine ekleyebilir veya bir smoothie ile karıştırabilirsiniz.