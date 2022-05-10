Günde sadece bir bardak! Suya bir gram eklediğinizde şeker hastalığını bitiriyor

Tarçın, glikozun kana karışma hızını düşürmeye yardımcı olduğu bilinen antibiyotik, iltihap önleyici ve antioksidan özellikler konusunda oldukça güçlü olan bir baharat. Yapılan bilimsel çalışmalarla birlikte, her geçen gün çok daha fazla etkisinin olduğu bilinen tarçın ile ilgili oldukça büyük etkiler ortaya çıkarıyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 10.05.2022 08:39

Baharatların çok yönlü olması, lezzetlerinin yanı sıra sağlığa faydalı etkileri sayesinde vazgeçilmezlerden biri haline gelmelerini sağlıyor. Zengin aroması, baharatları sayesinde küresel gıda platformunda en sevilenlerden biri olan tarçın, dünya çapında da biliniyor. Üstelik doğudan gelen bu mistik baharat, binlerce yıldır alternatif tedavi yöntemleri arasında da bulunuyor. Peki bu yararları neler?

ŞEKER HASTALIĞINA ETKİLİ Tarçın, glikozun kana karışma hızını düşürmeye yardımcı olduğu bilinmesi sayesinde sıklıkla tüketilmesi tavsiye edilen baharatlardan biri. Ayrıca bu faktörlerden bir diğeri, vücudun kan şekeri seviyesini koruması için fazla şekerin dışarı atılmasına yardımcı olabilecek sindirimi de destekler. Bu faktörleri daha fazla ortaya koyan Diabetes Care dergisinde yapılmış bir araştırma, tarçın kabuğunun tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri ve kolesterol seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Ayrıca diyabetle ilişkili olan kardiyovasküler (kalp-damar) rahatsızlıklarına karşı da önemli bir koruma sağlar.