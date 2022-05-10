Günde sadece bir bardak! Suya bir gram eklediğinizde şeker hastalığını bitiriyor

Baharatların çok yönlü olması, lezzetlerinin yanı sıra sağlığa faydalı etkileri sayesinde vazgeçilmezlerden biri haline gelmelerini sağlıyor. Zengin aroması, baharatları sayesinde küresel gıda platformunda en sevilenlerden biri olan tarçın, dünya çapında da biliniyor. Üstelik doğudan gelen bu mistik baharat, binlerce yıldır alternatif tedavi yöntemleri arasında da bulunuyor. Peki bu yararları neler?
ŞEKER HASTALIĞINA ETKİLİ
Tarçın, glikozun kana karışma hızını düşürmeye yardımcı olduğu bilinmesi sayesinde sıklıkla tüketilmesi tavsiye edilen baharatlardan biri. Ayrıca bu faktörlerden bir diğeri, vücudun kan şekeri seviyesini koruması için fazla şekerin dışarı atılmasına yardımcı olabilecek sindirimi de destekler.
Bu faktörleri daha fazla ortaya koyan Diabetes Care dergisinde yapılmış bir araştırma, tarçın kabuğunun tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri ve kolesterol seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Ayrıca diyabetle ilişkili olan kardiyovasküler (kalp-damar) rahatsızlıklarına karşı da önemli bir koruma sağlar.
BİR GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?
Yapılan araştırmalar sonucunda, günde sadece 1 gram tarçın tüketmek, insülin direncini ve duyarlılığına karşı oldukça etkilidir. Üstelik bu sayede tip 2 diyabetin yönetilmesini de sağlar. bunun için günlük olarak tarçınlı su tüketmek, uzun vadede bedeninizde oldukça etkili sonuçlar ortaya koyabilir.
TARÇINLI SU NASIL YAPILIR?
Uzmanlar, tarçınlı su demlemenin tarçının faydalarından en etkili şekilde yararlanmanızı sağlar. Tek yapmanız gereken bir tutam tarçın tozunu veya tarçın çubuğu suya koymak. Bir gece boyunca bu şekilde bekleyen suyu kaynatın ve ardından aç karnına için.
Tüm bu faydalarına rağmen, tarçınlı suyu tüketmeden önce herhangi bir alerjik reaksiyon vb. riske karşı doktorunuzdan mutlaka doktora danışmanız gerekir.