Günde tek bir tanesi ne kırgınlık bırakıyor ne halsizlik! Doğal enerji kaynağı

Elma ve böğürtlen gibi besinleri tüketmek, halsizlik, güçsüzlük gibi riskleri büyük oranda düşürüyor. Araştırmalar, flavonol adı verilen bileşiklerin potansiyel olarak iyileştirici gücü olduğunu ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 24.05.2023 10:55 PAYLAŞ ABONE OL

Çalışmalar, elma ve böğürtlende bulunan quercetin adlı flavonoidlerin kırılganlığın önlenmesi için en önemli olabileceğini düşündürmektedir. Araştırmacılar, günde her 10 mg daha fazla flavonol alımının (yaklaşık bir orta boy elma) halsizlik olasılığını %20 azalttığını buldular.

Uzmanlara göre, halsizlik; genellikle azalmış kas gücü ve yorgunluk gibi sorunlarla karakterize edilir. 65 yaş üstü insanların yaklaşık %10'u bununla yaşıyor ve bu rakam 85 yaş üstü kişilerde %25 ile %50 arasına çıkıyor.