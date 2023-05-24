Günde tek bir tanesi ne kırgınlık bırakıyor ne halsizlik! Doğal enerji kaynağı

Çalışmalar, elma ve böğürtlende bulunan quercetin adlı flavonoidlerin kırılganlığın önlenmesi için en önemli olabileceğini düşündürmektedir. Araştırmacılar, günde her 10 mg daha fazla flavonol alımının (yaklaşık bir orta boy elma) halsizlik olasılığını %20 azalttığını buldular.
Uzmanlara göre, halsizlik; genellikle azalmış kas gücü ve yorgunluk gibi sorunlarla karakterize edilir. 65 yaş üstü insanların yaklaşık %10'u bununla yaşıyor ve bu rakam 85 yaş üstü kişilerde %25 ile %50 arasına çıkıyor.
Kırılganlığın önlenmesi için mevcut diyet önerileri öncelikle protein alımına odaklanmaktadır. Ancak araştırmacılar, sağlık yararları olabilecek başka birçok yiyecek olduğunu söylüyor.
Çalışmanın yazarları; bulguların günde yalnızca 10 mg daha yüksek flavonol alımının halsizlik, kırgınlık ihtimalinin %20 azaldığını gösteriyor.
Harvard Tıp Okulu'ndan ortak yazarlar Shivani Sahni ve Courtney Millar ve Hinda ve Arthur Marcus Yaşlanma Araştırma Enstitüsü, Hebrew SeniorLife; "Toplam flavonoid alımı ile kırılganlık arasında anlamlı bir ilişki olmamasına rağmen, daha yüksek flavonol alımının, kırılganlık geliştirme ihtimalinin daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi" açıklamasında bulundu.
Özellikle daha yüksek quercetin alımının kırgınlığı daha fazla önlemesi ile en güçlü ilişkiye sahipti.
Bilim insanlarına göre; gelecekteki araştırmalar, kırgınlığın tedavisi için flavonollerin veya quercetin'in beslenme sistemindeki konumuna odaklanmalıdır. Bulgular American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlandı.