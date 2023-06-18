Güneş gözlüğü seçerken bu noktaya dikkat! Aksi halde güneşten korumuyor...



Gözlük alındığı zaman mutlaka kalite belgesinin sorulması gerektiğinin altını çizen Dr. Ertürk bu kalite belgesinde de yüzde 99 ve üzerinde UV koruması olup olmadığına ya da 400 nanometre altındaki ışınları geçirip geçirmediğine bakılması gerektiğini söyledi.

Cam kalitesini anlamanın bir başka yolunun ise gözlüğü taktıktan sonra dikey bir çizgiye odaklanmak olduğunu belirten Dr. Ertürk, "Bu bir pencere kenarı da olabilir. Gözlüğü hafifçe yukarı aşağı, sağa sola hareket ettirdiğimizde bu çizgide oynama oluyorsa ya da kırılmalar söz konusu ise o gözlük uygun değil demektir. Bu durumda farklı gözlüklerin tercih edilmesi gerekir" dedi.



"Kaşların üzerine çıkan, yanaklara değmeyen çerçeveler seçilmeli"

Cam rengiyle ultraviyole koruma arasında bir ilişki olmadığını vurgulayan Dr. Ertürk şunları söyledi:

"Her koyu renkli gözlük bizi zararlı ışınlardan korumaz. Güneş gözlükleri uluslararası normlara (EN, ANSI, TSE) uygun olmalıdır. Kolay kırılmayan ve dayanıklı olmalıdır. Güneş gözlükleri spor yaparken veya diğer aktivitelerde kırılarak göze zarar verebilir. Araç kullanırken görüş netliğimizi azaltmayan trafik lambalarını görebileceğimiz özellikte ve koyulukta olmalıdır. Çerçevesinin büyüklüğü ve sapların kalınlığı UV'nin göze ulaşmasına engel olan dizaynlar tercih edilmeli, kaşların üzerine çıkan, yanaklara değmeyen yanlardan da UV'nin girişine engel olacak kalınlıkta çerçeveler seçilmelidir. Camda polarize filtre olması, camın UV filtre etme özelliği olduğunu göstermez. Polarize filtre sadece yüzeyden yansıyan ışınları tutarak görüş netliğini artırır. Bu özellik sürücüler ve denizciler için faydalıdır ancak LED ekran kullanan pilotlara tavsiye edilmez. Çünkü polarize filtreli camlar LED ekranların görülmesine engel olur."