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Güneş kremi ne kadar etkili? Yanlış kullanım tüm korumayı yok ediyor

Yaz aylarında artan güneş ışınlarıyla birlikte ciltte yanık, leke, mantar enfeksiyonları ve güneş alerjisi gibi sorunlar daha sık görülmeye başlarken, uzmanlar güneşten korunmanın yalnızca tatil günleriyle sınırlı bir alışkanlık olmadığını vurguluyor. Dermatoloji uzmanları, günlük yaşamda da düzenli güneş korumasının ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

İHA Giriş Tarihi: 30.06.2026 12:55 PAYLAŞ ABONE OL

Yaz aylarında güneş ışınlarının etkisinin artmasıyla birlikte güneş yanıkları, cilt lekeleri, mantar enfeksiyonları ve güneş alerjileri gibi dermatolojik sorunlar da daha sık görülüyor. Güneşten korunmanın yalnızca güneşli günlerde gerekli olduğu düşüncesinin yanlış olduğunu vurgulayan Dermatoloji Uzmanı Dr. Hatice Parlak Subaşı, "Ultraviyole ışınlarının önemli bir bölümü bulutlardan geçebilir. Özellikle leke oluşumuna yatkın kişilerde bulutlu havalarda da güneş koruyucu kullanımı ihmal edilmemelidir" ifadelerini kullandı.





"GÜNEŞ KORUYUCU SADECE PLAJ İÇİN DEĞİLDİR"

Günlük yaşamda da önemli miktarda ultraviyole ışınına maruz kalındığını belirten Dr. Subaşı, "Araç kullanırken, yürüyüş yaparken ya da açık havada vakit geçirirken de cilt güneş ışınlarından etkilenir. Bu nedenle güneşten korunma alışkanlığı yalnızca deniz veya havuzla sınırlı olmamalıdır" şeklinde konuştu.