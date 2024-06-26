Güneş kremi sürerken bu hataya dikkat! Etkilerini sıfıra indiriyor...



"GÜNEŞİN 5 TEHLİKELİ ETKİSİ"

Uzm. Dr. Ayfer Elli, UV (ultraviyole) ışınlarının deri üzerindeki etkilerini şöyle sıraladı:

"Güneş yanığı: Lezyonlar güneşe maruziyetten 4-6 saat içinde ortaya çıkar. 24 saatte en şiddetli halini alır. Deri rengi ve maruziyet şiddetine bağlı kızarıklık, şişlik, su toplaması şeklinde bulgular oluşur. Eğer çevre ısısının yüksek olduğu bir ortamda güneş yanığı gelişmişse, bulgulara sıcak çarpması semptomları (40 derecinin üzerinde vücut ısısı, huzursuzluk, bilinç bulanıklığı, halüsinasyonlar, organ hasarları) da eşlik eder. Güneş yanığı tedavisinde soğuk uygulama, ıslak pansumanlar, nemlendiriciler, antibiyotikli ve kortikosteroidli kremler, analjezik antiinflamatuar ilaçlar kullanılır. Sıcak çarpması tanısı varlığında, hastaneye yatırılarak organların fonksiyonları normale dönene kadar takip edilmelidir.

Deri yaşlanması ve güneşe bağlı lekelerin gelişmesine yol açar.

Deri kanserleri: Açık tenli kişilerde, çocukken fazla güneşte kalan ve su kabarcıklı güneş yanığı geçirenlerde, mesleki olarak açık alanlarda güneşe maruz kalanlarda deri kanseri görülme riski artar.

Güneşe maruziyetle bazı hastalıklar (lupus, rozasea, dermatomiyozit) alevlenir.

Güneş duyarlılığı nedeniyle bazı dermatozlar (fotokonjtak dermatid, solar ürtiker) ortaya çıkabilir.''





"ÖĞLE VAKTİNDE GÜNEŞTEN KAÇININ"

Güneşten korunma yollarına değinen Uzm. Dr. Elli, "Güneşten korunmada en önemli basamak, yaz aylarında güneş ışınlarının en dik olduğu öğle vaktinde saat 10.00-16.00 arası güneşten sakınmaktır. Gölgede kalındığı zaman da yansıyan ışıktan (asfalt, kum, deniz, kar) korunmalıdır. Bulutlu ve rüzgârlı havalar sıcak hissi yaratmadığından daha uzun süre UV altında kalma yanılgısına yol açabilir. Bu konuda dikkatli olmak gerekir. Kışın kayak yapanların da yüz ve gözlerini UV'den (karın yüzde 90'a varan yansıtıcı etkisinden dolayı) gözlük ve güneş koruma faktörlü kremler kullanarak korumaları gerekir" dedi.