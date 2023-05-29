Güneş kremi sürerken yapılan bu hata kansere neden oluyor! Uzmanlar uyarıyor…

Güneş kremi kullanımını tek seferlik bir adım olarak görmek:

Bazı insanlar güneş kremi kullanmayı, yalnızca plaja veya tatil süresince bir kez sürülen bir ürün olarak düşünebilir. Ancak, güneş kremi koruması düzenli olarak yenilenmelidir. Terleme, yüzme veya havluyla kurulanma gibi aktiviteler, güneş korumasını azaltabilir. Bu nedenle, güneşe maruz kaldıkça her iki saatte bir veya etikette belirtilen sıklıkta güneş kremi yeniden uygulanmalıdır.