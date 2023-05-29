Güneş kremi sürerken yapılan bu hata kansere neden oluyor! Uzmanlar uyarıyor…

Bir cilt uzmanı, güneş kreminin yanlış uygulanması nedeniyle birçok kişinin risk altında olabileceğine dair bir uyarı yayınladı.
Havaların giderek ısınması ve yazın gelişiyle birlikte başta dermatologlar olmak üzere doktorlar çeşitli uyarılarda bulunuyor.
Özellikle güneş kremlerinin yanlış uygulanması nedeniyle cildimizin başta kanser olmak üzere birçok soruna karşı savunmasız olduğunun altını çizen Dr. Catherine Hood: "Güneş ışınlarına karşı yeterince önlem almamak bireyleri cilt hasarı ve erken yaşlanma riskiyle karşı karşıya bırakıyor" dedi.
İngiltere'de yapılan bir araştırma, 10 kadından dokuzunun güneş ışınlarıın etkisini yeterince önemsemediğini ortaya koydu.
Sonuç olarak, beş kişiden dördünde güneş yanığı gözlemlendi ve üçte birinden fazlası (%38) birden çok kez güneş yanığı geçirdi.
Dr. Hood ise bu durumun cilt kanseri riskini önemli ölçüde artırdığının altını çizdi.
"Evdeyken sadece güneşin gücünü hafife almıyoruz, aynı zamanda güneş yanığından korunmak için gerekenleri de hafife alıyoruz."
İnsanların yaptığı temel hatalardan biri, güneş kremini güneşe çıkmadan önce uygulamamak veya sık sık yeniden uygulamamaktır.
Dr. Hood, "Güneş kremini güneşe çıkmadan önce sürmenin yanı sıra sık sık, mümkünse en fazla iki saatte bir tekrar sürmek gerekmektedir."
"Güneş kreminin dikkatli uygulanması hayati önem taşır. Araştırmalar, güneş kremi sürerken yüzümüzün %10'unu kaçırdığımızı gösteriyor."
Dr. Hood, havanın kapalı olduğu günlerde bile, her gün açıkta kalan cildimize güneş kremi sürmenizi öneriyor.
"Ve cildinizin güneşe maruz kalan her yerine mutlaka güneş kremi sürün. Uygulamayı iki saatte bir tekrarlayın."
Dr. Hood, "Bulutlu günlerde de güneş kremi sürmeyi unutmayın, çünkü UV radyasyonu bulutlardan geçerek cildinize ulaşabilir," diye uyardı.
GÜNEŞ KREMİ KULLANIRKEN YAPILAN HATALAR
Yetersiz miktarda güneş kremi kullanmak:
Güneş kremi, etkili bir koruma sağlamak için doğru miktarda kullanılmalıdır. Birçok insan, yetersiz miktarda güneş kremi kullanarak cildini koruduğunu düşünürken aslında koruma seviyesini azaltmaktadır.
Uzmanlar, tam vücut koruması için yetişkinlerin en az SPF 30 olan bir güneş kremi kullanmalarını önermektedir. Yüz ve boyun gibi hassas bölgelerde ise daha yüksek koruma faktörü içeren ürünler kullanılmalıdır.
Güneş kremi uygulamasını atlamak veya yanlış zamanlamak:
Güneş kremi kullanmak, güneşe çıkmadan en az 15-30 dakika önce uygulanmalıdır. Bu, cildinize emilmesi ve koruyucu bir tabaka oluşturması için zaman tanır. Birçoğumuz güneşe çıktıktan sonra güneş kremi kullanmayı unuturuz veya yalnızca cilt kızardığında kullanırız.
Ancak, güneşe maruz kaldıktan sonra sürülen güneş kremi, istenen korumayı sağlamaz ve cilt kanseri riskini artırabilir. Bu nedenle, güneşe çıkmadan önce düzenli olarak güneş kremi kullanımını alışkanlık haline getirmeliyiz.
Güneş kremi kullanımını yalnızca plajda veya yaz aylarında sınırlamak:
Güneşe maruz kalma, sadece plajda veya yaz aylarında gerçekleşmez. Günlük yaşamımızın birçok aktivitesi, güneşe maruz kalmamıza neden olabilir. Araba sürerken, spor yaparken veya günlük dışarıda geçirilen zamanlarda da cildimiz güneşin zararlı etkilerine karşı korunmalıdır.
Güneş kremi kullanımını tek seferlik bir adım olarak görmek:
Bazı insanlar güneş kremi kullanmayı, yalnızca plaja veya tatil süresince bir kez sürülen bir ürün olarak düşünebilir. Ancak, güneş kremi koruması düzenli olarak yenilenmelidir. Terleme, yüzme veya havluyla kurulanma gibi aktiviteler, güneş korumasını azaltabilir. Bu nedenle, güneşe maruz kaldıkça her iki saatte bir veya etikette belirtilen sıklıkta güneş kremi yeniden uygulanmalıdır.
Göz çevresi ve dudakları korumamak:
Cildinizi güneş kremi ile korurken göz çevresi ve dudakları ihmal etmemek önemlidir. Bu bölgeler, güneşin zararlı etkilerine karşı özellikle hassastır. Göz çevresindeki cilt ince olduğu için güneş kremi kullanarak korumak önemlidir. Aynı şekilde, dudaklar da güneşin etkilerine karşı duyarlıdır ve SPF içeren bir dudak balsamı kullanmak önemlidir.
Sadece SPF'li ürünlerle güneş koruması sağlamak:
SPF içeren kozmetik ürünler kullanmak (örneğin, günlük nemlendirici veya fondöten) cilt için ekstra koruma sağlayabilir, ancak yeterli korumayı sağlamazlar. SPF içeren ürünlerin düşük bir koruma faktörüne sahip olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, güneşe çıkmadan önce ayrıca yüksek koruma faktörüne sahip bir güneş kremi uygulamak önemlidir.
Güneş kremi kullanmak, cildi güneşin zararlı etkilerinden korumanın önemli bir yoludur. Ancak, doğru kullanılmadığında veya hatalı bir şekilde uygulandığında, güneş kremi etkili koruma sağlamaz ve cilt kanseri riskini artırabilir. Yetersiz miktarda kullanmak, uygulamayı atlamak, yanlış zamanlamak, sadece plajda veya yaz aylarında sınırlamak, göz çevresini ve dudakları korumamak gibi yaygın hatalardan kaçınmak önemlidir. Düzenli olarak güneş kremi kullanarak, cildinizi güneşin zararlı etkilerinden koruyabilir ve kanser riskini azaltabilirsiniz.