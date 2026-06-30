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Güneş kremi sürmek yetmiyor! En sık yapılan hatalar açıklandı

İklim değişikliğiyle birlikte artan sıcaklıklar ve uzayan yaz sezonu, güneşe maruz kalma süresini de artırırken, uzmanlar güneşten korunma konusunda toplumda yaygın olan bazı yanlış inanışlara dikkat çekiyor. Dermatoloji uzmanları, cilt sağlığını korumak ve cilt kanseri riskini azaltmak için güneşten korunmanın yalnızca tatil dönemlerinde değil, yılın her günü alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini vurguluyor.

İHA Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:17 PAYLAŞ ABONE OL

İklim değişikliği ile yükselen sıcaklıklar, UV indeksindeki artış ve uzayan yaz sezonu bireyleri günün büyük bölümünde güneşten kaçınmaya yönlendiriyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kaan Gündüz, halk arasında yaygın olan 'Biraz güneşlenmek iyidir' algısının dermatolojik açıdan doğru olmadığını vurgulayarak "Cildimiz için güneşin 'sağlıklı bir dozu' yoktur. Amaç güneşle 'denge kurmak' değil; lekeden cilt kanserine kadar pek çok sorunu önleyen doğru korunma alışkanlıklarını günlük hayatın parçası hâline getirmektir" diye konuştu.





EN AZ SPF 30, YETERLİ MİKTAR VE 2-3 SAATTE BİR YENİLEME

Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca gölgede kalınmasını öneren Gündüz, doğru korunmanın temel kurallarını şöyle sıraladı:

"Geniş spektrumlu, en az SPF 30 (tercihen 30-50) bir güneş koruyucu, yalnızca tatilde değil yıl boyu ve günlük olarak kullanılmalıdır. Ürünün işe yaraması için yeterli miktarda sürülmesi şarttır; yüz ve boyun için 'iki parmak kuralı' iyi bir ölçüdür. Güneş koruyucu her 2-3 saatte bir, yüzme veya terleme sonrasında ise beklemeden yenilenmelidir. Krem tek başına yeterli değildir; geniş kenarlı şapka, UV korumalı gözlük, sık dokulu giysi ve gölge de korunmanın ayrılmaz parçalarıdır. Üstelik sanılanın aksine güneş kremi kullanmanın D vitamini üretimini engellemediği çalışmalarda gösterilmiştir."