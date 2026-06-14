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Güneş sadece cildinizi değil gözlerinizi de yakıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

Yaz aylarında artan sıcaklık ve yoğun güneş ışınları yalnızca cildi değil, göz sağlığını da tehdit ediyor. Uzmanlara göre uzun süre ultraviyole ışınlarına maruz kalmak, gözlerde yanma, sulanma, batma hissi ve ışık hassasiyeti gibi şikayetlerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Özellikle öğle saatlerinde alınacak basit önlemlerin, gözlerde oluşabilecek hasar riskini azaltmada önemli rol oynadığı belirtiliyor.

GiriÅŸ Tarihi: 14.06.2026 09:45 PAYLAŞ ABONE OL

Artan sıcaklıklar ve yoğun güneş ışınları yaz aylarında gözlerde hassasiyet, sulanma ve rahatsızlık hissini artırabiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Tunç, ultraviyole ışınlarının korneada hasara yol açabileceğini belirterek özellikle çocukların ve göz hastalığı bulunan kişilerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

ULTRAVİYOLE IŞINLARI KORNEAYA ZARAR VEREBİLİR Uzun süre güneşe maruz kalmanın göz yüzeyinde çeşitli hasarlara yol açabileceğini ifade eden Dr. Tunç, "Ultraviyole ışınları korneada bazı hasarlara neden olabilir. Bu nedenle özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılması gerekiyorsa ultraviyole korumalı güneş gözlükleri kullanılmalı. Plajda, açık havada ya da uzun yolculuklarda gözlerin korunması büyük önem taşıyor" dedi. Güneş gözlüğünün yalnızca konfor amaçlı değil, göz sağlığını korumak için de gerekli olduğunu belirten Dr. Tunç, kaliteli ve ultraviyole filtreli gözlüklerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.