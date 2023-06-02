Güneş yanığıyla karıştırılıyor dikkat! Cildinizde bu ortaya çıkıyorsa...





"KADINLARDA DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR"

Güneş alerjisinin her yaş, cinsiyet ve ırkta görülebilmekle birlikte kadınlarda erkeklere göre daha sık görüldüğünün altını çizen Uzm. Dr. Tokmak "Özellikle ailesinde güneş alerjisi olanlarda, cildinde egzama olanlarda, alerjiyi tetikleyen ilaç kullananlarda, parfüm ve dezenfektan gibi alerjiyi tetikleyebilen kimyasal ürünleri uzun süre kullananlarda güneş alerjisi görülme riski daha yüksektir" ifadelerini kullandı. Güneş alerjisinin sebebinin henüz net olarak bilinmediğini söyleyen Uzm. Dr. Tokmak, bağışıklık sisteminin güneş ışınlarına karşı tepki veren antijen veya kimyasala karşı antikor üretimi ile alerjinin başladığını belirtti.





"KISA SÜREDE ŞİKâYETLERİN BAŞLAMASI TEŞHİS KOYMAYI HIZLANDIRABİLİR"

Tanı koyma sürecinden bahseden Uzm. Dr. Tokmak, şu bilgileri paylaştı: "Güneşe maruziyet sonrası gelişen kızarıklık, ödem, kaşıntı ve döküntü şikâyetiyle başvuran hastalarda özellikle güneşe maruziyetten sonra 1-2 dakika kadar kısa bir süre içerisinde şikâyetlerinin başlaması önemli bir kriterdir. Kişinin kullandığı ilaçlar da bunu tetikleyebileceği için hastanın öyküsünde ilaç kullanımı da mutlaka sorgulanmalıdır. Fototest de tanıyı koymada yardımcı olmaktadır."