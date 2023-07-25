Güneşe çıkarken gözlük takmamanın ağır sonuçları olabilir: "Kornea yanığı"

Güneş gözlüğünün sıklıkla aksesuar olarak tercih edildiğine ancak aslında göz sağlığını korumada çok değerli bir araç olduğuna dikkati çeken Karaca, şunları kaydetti:

"Güneş gözlüğü öncelikle ultraviyole ışınlarından gözümüzü korur. Göz çevresini kapattığı için erken yaşlanmayı önler ve kanser riskini azaltır. Ayrıca göz kuruluğu olan hastalarda kuruluğu azaltarak alerjen ve tozlu maddelerin göze ulaşmasını engeller. Bu nedenle yaz kış demeden tüm yıl boyunca yetişkin ve çocuklarda güneş gözlüğü kullanımını mutlaka öneriyoruz."