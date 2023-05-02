Günlük Kalori İhtiyacı Nasıl Hesaplanır? Kilo Vermek İçin Sağlıklı Bir İnsan Günde Kaç Kalori Almalı?

Günlük kalori ihtiyacı hesaplama, asıl olarak diyetisyenlerin işi olsa da bazı insanlar kendi günlük kalori ihtiyaçlarını merak eder ve buna uygun beslenmek isterler. Bu bağlamda "günlük kalori ihtiyacı nasıl hesaplanır" sorusunu araştırır. Her insan yaşına göre, cinsiyetine göre, yaptığı işe ve spor yapmasına göre belirli bir kalori almalıdır. Bu yazımızda bu günlük kalori ihtiyacını hesaplamayı ve yaşa göre günlük kalori ihtiyacı nedir sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

Günlük Kalori İhtiyacı Nasıl Hesaplanır?

Günlük kalori ihtiyacını hesaplayabilmek için elimizde bazı verilerin bulunması gereklidir. Bu veriler; Bazal metabolizma hızı ve günlük aktivite katsayısıdır. Günlük aktivite hızı sabittir ve yapılan aktiviteye göre şu şekildedir:

Masa başı iş ve durağan bir yaşam için; 1.2

Hafif düzeyde hareketli yaşam için; 1.3

Orta düzeyde hareketli yaşam ve hafif spor; 1.4

Yüksek düzeyde hareketli yaşam ve düzenli spor; 1.5

Bazal metabolizma hızı ise şu şekilde hesaplanır:

Kadınlar için; 655.1 + (9.59 x vücut ağırlığı (kg cinsinden)) + (1.85 x boy (cm cinsinden)) - (4.67 x yaş)

Erkekler için; 66.5 + (13.75 x vücut ağırlığı (kg cinsinden)) + (5 x boy (cm cinsinden)) - (4.67 x yaş)

Bazal metabolizma hızı ile günlük aktivite katsayısının çarpımı bize günlük kalori ihtiyacını verecektir.

Yaşa Göre Günlük Kalori İhtiyacı Nedir?

Yaşa ve cinsiyete göre gerekli olan ortalama günlük kalori ihtiyacı şu şekildedir:

2- 3 yaş çocuklar için 1000 kalori,

4- 8 yaş çocuklar için 1200- 1400 kalori,

9- 13 yaş arası kız çocuklar için 1600 kalori,

9- 13 yaş arası erkek çocuklar için 1800 kalori,

14- 18 yaş arası kız çocuklar için 1800 kalori,

14- 18 yaş arası erkek çocuklar için 2200 kalori,

19- 30 yaş arası kadınların alması gereken 2000 kalori,

19- 30 yaş arası erkeklerin alması gereken 2400 kalori,

31- 50 yaş arası kadınların alması gereken 1800 kalori,

31- 50 yaş arası erkeklerin alması gereken 2200 kalori,

51 yaş üstü kadınlar için 1600 kalori,

51 yaş üstü erkekler için 2000 kalori.

Kilo Vermek İçin Sağlıklı Bir İnsan Günde Kaç Kalori Almalı?

Kilo vermek için sağlıklı bir insanın günlük kalori ihtiyacından daha az kalori alması gereklidir. Buna karar verebilecek en uygun uzman ise diyetisyenlerdir. Kişinin kalori ihtiyacının hesaplanması ardından da kilo verme ihtiyacına göre alması gereken kalorinin hesaplanması gereklidir.