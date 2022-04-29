Günlük yaptığınız bu alışkanlıkları hemen bırakın: Sindirim sistemini bitiriyor!

Günlük yaptığımız alışkanlıklar, midedeki asit seviyesini artırıyor. Aynı zamanda vücutta şişkinliğe de neden oluyor. Peki bunlara sebep olan etkeni biliyor musunuz? İşte sindirim sisteminizi bozacak alışkanlıkları sizler için araştırdık…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 29.04.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 09:21

Mide problemleri sıklıkla rastlanılan bir durumdur. Özellikle mideniz hassas ise yediğiniz her şey dokunur. Birçok hastalığı da beraberinde getirir. Midenizi korumak için, günlük olarak yaptığınız bu alışkanlıkları değiştirme zamanı! Gelin birlikte bu alışkanlıkların neler olduğuna bakalım.

AÇKEN PORTAKAL SUYU İÇMEYİN Genel olarak, aç karna narenciye yemek karın ağrısı, mide bulantısı, şişkinlik ve mide ekşimesine yol açan asit üretimi riskini artırabilir. Ayrıca meyvelerdeki fruktoz yemekten önce tüketilirse sindirim sisteminizi yavaşlatabilir. Portakal suyu içmek sindirim sistemini bunaltabilir ve bağırsaklarınızdaki iyi bakterilere zarar verebilir.