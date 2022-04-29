Günlük yaptığınız bu alışkanlıkları hemen bırakın: Sindirim sistemini bitiriyor!

Mide problemleri sıklıkla rastlanılan bir durumdur. Özellikle mideniz hassas ise yediğiniz her şey dokunur. Birçok hastalığı da beraberinde getirir. Midenizi korumak için, günlük olarak yaptığınız bu alışkanlıkları değiştirme zamanı! Gelin birlikte bu alışkanlıkların neler olduğuna bakalım.
AÇKEN PORTAKAL SUYU İÇMEYİN
Genel olarak, aç karna narenciye yemek karın ağrısı, mide bulantısı, şişkinlik ve mide ekşimesine yol açan asit üretimi riskini artırabilir. Ayrıca meyvelerdeki fruktoz yemekten önce tüketilirse sindirim sisteminizi yavaşlatabilir. Portakal suyu içmek sindirim sistemini bunaltabilir ve bağırsaklarınızdaki iyi bakterilere zarar verebilir.
SÜNGER İLE BULAŞIK YIKAMAYIN
Uzmanlar, daha kuru kalma eğiliminde oldukları için plastik veya silikon bir fırça kullanılmasını önermektedir. Süngerler uzun süre ıslak kalır ve bakteri üretebilir. Bundan dolayı fırça tercih etmek daha sağlıklı olacaktır. Fırçaların temizlenmesi de kolaydır ve haftada bir bulaşık makinesinde yıkamak daha iyidir.
KİRLİ BULAŞIKLARI GECE BOYUNCA BULAŞIK MAKİNESİNDE BEKLETMEK
Uzmanlar, bulaşık makinenizi doldurduktan sonra bir gün içinde çalıştırmanız gerektiğini söylüyor. Çünkü bakteriler, kirli bulaşıklarda dört güne kadar yaşayabilir. Bu da sağlığınıza zarar verir.
GECELERİ LOR VE YOĞURT YEMEK
Uzmanlar, geceleri lor peyniri ve yoğurt yemenin sindirim sisteminizi kötüleştirdiğini söylüyor. Sistemin halsiz ve uykuya hazır olması nedeniyle özellikle asit ve asit reflüsü olan kişilerin bundan kaçınması gerektiğini ve bu ürünlerin kabızlığa neden olduğunu da belirtiyor.
SAKIZ ÇİĞNEMEK
Araştırmacılar, sakız çiğnemenin sıklıkla çene ağrısı ve ishal gibi sorunlara yol açabileceğini söylüyor. Vücudunuz için günde bir sakız yeterlidir.