Günlük yaşantımızdaki bu alışkanlık işitme kaybına neden oluyor! Özellikle uyurken...

Kulakta oluşan problemlerin çınlama, akıntı ve anlık duyu kaybının belirtilere işaret olduğunu ifade eden Başhekim Akdağ, özellikle bluetooth kulaklık kullananlar ve normal kulaklık kullananlarda iç kulak problemleriyle karşılaşmakta olduklarını aktardı.
Uzun süre müzik veya konuşmalarda kulaklık kullanıldığında dış tarafta darlık, egzama varsa dış kulak iltihapları uzun süre kapalı kalmaktan ise havasızlıktan mantar hastalıkları oluşumu ile karşılaşabileceğini kaydeden Prof. Akdağ, "Kulaklık kullanıldığında zaman zaman kulaklığın çıkarılması ve havalandırılması gerekiliyor" dedi.
"Bazen kulaklık içerisindeki maddeye karşıda reaksiyonlar oluşabiliyor, bu da dış kulakta tekrarlanabilir iltihaba sebep olabilir" diyen Akdağ, "Tıbbi olarak kulak işitme cihazları da akşamları belirli saatlerde çıkartılıp havalandırılması gerekiyor. Kulaklıkla birlikte manyetik bir alan oluşuyor, bu elektro manyetik sinyallerinin iç kulağa da etkisi oluşarak uzun süreli kullanımda işitme kaybı ve çınlama gibi yan etkileri oluşuyor.