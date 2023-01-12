Günlük yaşantımızdaki bu alışkanlık işitme kaybına neden oluyor! Özellikle uyurken...

Günümüzde giderek yaygınlaşan bluetooth kulaklıklar bir yandan da sağlığımızı tehdit ediyor. Kablosuz olması nedeniyle pratik kabul edilen ve daha uzun süreler kullanılabilen bu kulaklıklar bir yandan da tehdit oluşturuyor. Özellikle gençlerde işitme kaybı ve mantara neden olabilen kulaklıklara karşı Prof. Dr. Mehmet Akdağ uyarılarda bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 12.01.2023 11:33 PAYLAŞ ABONE OL

Kulakta oluşan problemlerin çınlama, akıntı ve anlık duyu kaybının belirtilere işaret olduğunu ifade eden Başhekim Akdağ, özellikle bluetooth kulaklık kullananlar ve normal kulaklık kullananlarda iç kulak problemleriyle karşılaşmakta olduklarını aktardı.

Uzun süre müzik veya konuşmalarda kulaklık kullanıldığında dış tarafta darlık, egzama varsa dış kulak iltihapları uzun süre kapalı kalmaktan ise havasızlıktan mantar hastalıkları oluşumu ile karşılaşabileceğini kaydeden Prof. Akdağ, "Kulaklık kullanıldığında zaman zaman kulaklığın çıkarılması ve havalandırılması gerekiliyor" dedi.