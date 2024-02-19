Günün bu saatinde yapılan egzersiz kan şekerini düzenliyor! Diyabetten korunmak için en ideal egzersiz zamanı…

Bu nedenle Kanani, size ve yaşam tarzınıza uygun bir fiziksel aktivite bulmanızı öneriyor. Şöyle ekledi: "Yürüyüş, yoga, yüzme ve dans derslerinin tümü diyabet için harika olabilir."

"Egzersiz türlerini değiştirmek yararlı olabilir ve bu nedenle diyabet için farklı risk faktörlerini hedefleyebilir; örneğin, bir gün kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olan aerobik egzersizler yapmak ve birkaç gün sonra kolesterol için tempolu bir yürüyüş yapmak son derece yararlı olabilir ve aynı zamanda kalp sağlığını korumaya da yardımcı olabilir."