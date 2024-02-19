Günün bu saatinde yapılan egzersiz kan şekerini düzenliyor! Diyabetten korunmak için en ideal egzersiz zamanı…

Egzersiz, insülin duyarlılığını artırmak ve hücrelerinizin kan şekeri düzeylerini düzenleyen hormona daha duyarlı olmasını sağlamak için "oldukça faydalıdır".
Fiziksel aktivite sadece kan şekeri seviyenizi düşürmekle kalmaz, aynı zamanda vücudunuzun insüline duyarlılığını da artırarak insülin direncini azaltır.
İnsülin direnci, vücudunuzun hücreleri insüline düzgün tepki vermediğinde ortaya çıkar ve bu da yüksek kan şekeri seviyelerine yol açar. Ancak egzersiz sizi insüline daha duyarlı hale getirebilir ve yüksek kan şekeri seviyelerini daha etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilir.
Bir eczacı, kan şekerinizi kontrol altında tutmak için egzersiz yapmak için günün en iyi zamanını açıkladı.
Kimyager Eczacı Abbas Kanani, şunları söyledi: "Yemekten sonra egzersiz yapmak, yemek sonrası insülin seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir."
"Genellikle akşam yemeği çoğu insan için en ağır öğündür, bu nedenle teorik olarak akşam yemeği sonrası egzersiz kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutmak için faydalıdır."
Akşam yemeğinden sonra veya yemeklerden sonra egzersiz yapmak genel olarak özellikle yararlı olabilirken, uzman insülin seviyenizi egzersiz yoluyla kontrol etmenin uzun zaman aldığını açıkladı. Bu nedenle Kanani, uzun bir süre boyunca düzenli fiziksel aktiviteye bağlı kalmayı önerdi.
Kan testi uzmanı Thriva'nın tıbbi direktörü Dr. Vishal Shah, kan şekerini düşürmek için ağırlık antrenmanına öncelik verilmesini önerdi.
Öte yandan Open Diabetes Research & Care dergisinde yayınlanan bir araştırma, merdiven çıkmak kadar basit bir şeyin bile yemek sonrası kan şekeri düzeylerini düşürebileceğini ileri sürdü.
Bu nedenle Kanani, size ve yaşam tarzınıza uygun bir fiziksel aktivite bulmanızı öneriyor. Şöyle ekledi: "Yürüyüş, yoga, yüzme ve dans derslerinin tümü diyabet için harika olabilir."
"Egzersiz türlerini değiştirmek yararlı olabilir ve bu nedenle diyabet için farklı risk faktörlerini hedefleyebilir; örneğin, bir gün kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olan aerobik egzersizler yapmak ve birkaç gün sonra kolesterol için tempolu bir yürüyüş yapmak son derece yararlı olabilir ve aynı zamanda kalp sağlığını korumaya da yardımcı olabilir."