Hafife alınmayacak kadar ciddi! Bacağınızı kaybetmenize neden olabilir...

Diyabet travmatik olmayan alt bacağın kesilmesinin en önemli nedenidir. Diyabetli olmayan birine göre kesilme riski ortalama 25 kat fazladır. Uluslararası Diyabet Federasyonu ( IDF ) Diyabet Atlası tahminlerine göre 2015'te her 6 saniyede 1 erişkin diyabete bağlı nedenlerle yaşamını kaybetti." dedi.

HER İKİ DİYABETLİDEN BİRİ HASTA OLDUĞUNU BİLMİYOR

Türkay, her 11 yetişkinden 1'inin diyabetli olduğunu ifade edip, "Her iki diyabetli yetişkinden 1'ine teşhis konulmamış yani diyabetli olduğunu bilmiyorlar. Küresel sağlık harcamalarının yüzde 12'si, diyabete harcanıyor. Yaklaşık 673 milyar dolar. Her 7 doğumdan 1'i gebelik diyabetinden etkileniyor. Diyabet hastalarının dörtte üçü ise düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde yaşıyor." dedi.