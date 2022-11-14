Hafife alıyoruz ama hayati risk taşıyor: Gece gelen krampların baş nedeni! Meğer o hastalığın habercisiymiş…

Kramplar, ağrılı ve sinir bozucu rahatsızlıklardan biri oluyor. Özellikle bu durumu çok sık yaşıyorsanız mutlaka bir doktora başvurmanızda fayda var.
TIBBİ DURUM KAYNAKLI OLABİLİR
Çoğu kas krampı zararsız olsa da, bazıları aşağıdakiler gibi altta yatan bir tıbbi durumla ilgili olabilir: Yetersiz kan temini! Bacaklarınıza kan taşıyan arterlerin daralması (ekstremitelerin arteriosklerozu), egzersiz yaparken bacaklarınızda ve ayaklarınızda kramp benzeri ağrıya neden olabilir. Bu kramplar genellikle siz egzersizi bıraktıktan hemen sonra geçer.
Sinir sıkışması: Omurganızdaki sinirlerin sıkışması (lomber stenoz) bacaklarınızda kramp benzeri ağrıya da neden olabilir. Ağrı genellikle yürüdükçe daha da kötüleşir. Hafifçe bükülmüş bir pozisyonda yürümek - örneğin bir alışveriş sepetini önünüzde iterken kullanacağınız gibi - semptomlarınızın başlamasını iyileştirebilir veya geciktirebilir.
Mineral tükenmesi: Diyetinizde çok az potasyum, kalsiyum veya magnezyum bacak kramplarına katkıda bulunabilir. Diüretikler genellikle yüksek tansiyon için reçete edilen ilaçlar bu mineralleri de tüketebilir.
Kas krampları riskinizi artırabilecek faktörler şunlardır:
Yaş: Yaşlı insanlar kas kütlesini kaybederler, böylece kalan kas daha kolay aşırı yüklenebilir.
Dehidrasyon: Sıcak hava sporlarına katılırken yorulan ve susuz kalan sporcularda sıklıkla kas krampları gelişir.
Gebelik: Hamilelik sırasında kas krampları da yaygındır.
Tıbbi durumlar: Şeker hastalığınız veya sinir, karaciğer veya tiroid bozukluklarınız varsa kas krampları riskiniz daha yüksek olabilir.
NASIL ÖNLENİR?
Bu adımlar krampları önlemeye yardımcı olabilir:
Dehidrasyondan kaçının: Her gün bol sıvı tüketin. Miktar, ne yediğinize, cinsiyetinize, aktivite seviyenize, hava durumuna, sağlığınıza, yaşınıza ve aldığınız ilaçlara bağlıdır.
Sıvılar, kaslarınızın kasılmasına ve gevşemesine yardımcı olur ve kas hücrelerini sulu ve daha az sinirli tutar. Aktivite sırasında düzenli aralıklarla sıvı takviyesi yapın ve işiniz bittiğinde su veya diğer sıvıları içmeye devam edin.
Kaslarınızı gerdirin: Herhangi bir kası uzun süre kullanmadan önce ve sonra gerin. Geceleri bacak kramplarınız varsa, yatmadan önce gerin. Yatmadan birkaç dakika önce sabit bir bisiklete binmek gibi hafif egzersizler de uyurken krampları önlemeye yardımcı olabilir.
Kasları germek ve masaj yapmak kramp sırasında ağrıyı hafifletebilir, ancak çoğu kramp siz hiçbir şey yapmadan geçer. Parasetamol veya ibuprofen bir kramptan sonra kas ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir, ancak bu kramplar çok uzun sürdüğü için yardımcı olmazlar.
DAMAR TIKANIKLIĞINDAN KAYNAKLI OLABİLİR
Doktorlar, aniden gelen krampların, damar tıkanıklığıyla ilgili olduğunu söylüyor. Belirtiler arasında ise en yaygın şikayet yol yürümekle, koşmakla, merdiven çıkmakla baldırlara, uyluk çevresindeki ve kalçaya aniden giren ağrı ve kramplarla ilişkilendiriliyor.