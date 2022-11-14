Hafife alıyoruz ama hayati risk taşıyor: Gece gelen krampların baş nedeni! Meğer o hastalığın habercisiymiş…

Bir kasın aşırı kullanımı, dehidrasyon, kas gerilmesi veya sadece uzun süre aynı pozisyonda kalmak kas kramplarına neden olabilir. Fakat bu krampların altında riskli hastalıklar da yatıyor. Özellikle gece krampları çok sık yaşıyorsanız bunu hafife almayın. Bakın hangi hastalığın habercisiymiş...

Giriş Tarihi: 14.11.2022 08:07 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 08:18 PAYLAŞ ABONE OL

Kramplar, ağrılı ve sinir bozucu rahatsızlıklardan biri oluyor. Özellikle bu durumu çok sık yaşıyorsanız mutlaka bir doktora başvurmanızda fayda var.

TIBBİ DURUM KAYNAKLI OLABİLİR Çoğu kas krampı zararsız olsa da, bazıları aşağıdakiler gibi altta yatan bir tıbbi durumla ilgili olabilir: Yetersiz kan temini! Bacaklarınıza kan taşıyan arterlerin daralması (ekstremitelerin arteriosklerozu), egzersiz yaparken bacaklarınızda ve ayaklarınızda kramp benzeri ağrıya neden olabilir. Bu kramplar genellikle siz egzersizi bıraktıktan hemen sonra geçer.